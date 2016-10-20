Лига Европы: "Заря" на выезде минимально проиграла "Фейеноорду", видео гола

В четверг, 20 октября, в Роттердаме завершился матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором "Фейеноорд" принмиал на своем поле луганскую "Зарю" и выиграл со счетом 1:0.

Судьба матча была решена в начале второго тайма, пишет УНИАН.

Луганская команда весьма достойно смотрелась на фоне сильнейшей команды Нидерландов, но, не смогла удержать хотя бы ничью, пропустив гол на 55-й минуте. Гол забил Николай Йоргенсен.

В этом эпизоде Сиваков потерял мяч у линии штрафной справа, Башачикоглу тут же отпасовал в центр штрафной - Йоргенсен в касание пробил очень сильно и точно.

До этого эпизода и в концовке матча луганчане имели ряд голевых моментов, но использовать их не смогли. Вместе с тем, игроки "Зари" не позволили и сопернику увеличить счет.

"Фейенорд" — "Заря" 1:0

Гол: Йоргенсен, 55

"Фейенорд": Джонс — Карсдорп, Ван дер Хейден, Боттегин, Конголо — Эль-Ахмади, Вильена, Тапиа — Торнстра, Йоргенсен (Крамер, 81), Башачикоглу

"Заря": Шевченко — Каменюка, Сиваков, Форстер, Соболь — Гречишкин, Гордиенко (Харатин, 66) — Караваев, Липартия, Петряк (Паулиньо, 58) — Кулач (Любенович, 46)

Предупреждения: Липартия, Каменюка

Таким образом, "Заря" осталась с 1 очком на последнем месте Группы А, уступая "Манчестер Юнайтед" — 6, "Фейеноорду" — 6 и "Бешикташу" — 4.

Фото: ua-football.com.

Видео: Футбольные обзоры.