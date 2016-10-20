Лига Европы: "Заря" на выезде минимально проиграла "Фейеноорду", видео гола

Судьба матча была решена в начале второго тайма.
В четверг, 20 октября, в Роттердаме завершился матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором "Фейеноорд" принмиал на своем поле луганскую "Зарю" и выиграл со счетом 1:0.
Судьба матча была решена в начале второго тайма, пишет УНИАН.
Луганская команда весьма достойно смотрелась на фоне сильнейшей команды Нидерландов, но, не смогла удержать хотя бы ничью, пропустив гол на 55-й минуте. Гол забил Николай Йоргенсен.
В этом эпизоде Сиваков потерял мяч у линии штрафной справа, Башачикоглу тут же отпасовал в центр штрафной - Йоргенсен в касание пробил очень сильно и точно.
До этого эпизода и в концовке матча луганчане имели ряд голевых моментов, но использовать их не смогли. Вместе с тем, игроки "Зари" не позволили и сопернику увеличить счет.
"Фейенорд" — "Заря" 1:0
Гол: Йоргенсен, 55
"Фейенорд": Джонс — Карсдорп, Ван дер Хейден, Боттегин, Конголо — Эль-Ахмади, Вильена, Тапиа — Торнстра, Йоргенсен (Крамер, 81), Башачикоглу
"Заря": Шевченко — Каменюка, Сиваков, Форстер, Соболь — Гречишкин, Гордиенко (Харатин, 66) — Караваев, Липартия, Петряк (Паулиньо, 58) — Кулач (Любенович, 46)
Предупреждения: Липартия, Каменюка
Таким образом, "Заря" осталась с 1 очком на последнем месте Группы А, уступая "Манчестер Юнайтед" — 6, "Фейеноорду" — 6 и "Бешикташу" — 4.
Фото: ua-football.com.
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