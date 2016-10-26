1/8 финала Кубка Украины: "Днепр" вырвал победу у "Десны" по пенальти

В среду, 26 октября, в Киеве состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины между черниговской "Десной" и "Днепром", последняя команда выиграла со счетом 6:7 по пенальти.

Игра проходила на стадионе "Оболонь".

В первом тайме ни одному из клубов не удалось отличиться, он прошел без ярких моментов. Во втором же бросались в глаза фолы "Днепра", игроки заработали три желтых карточки.

Между тем за два тайма ни черниговская, ни днепровская команды не поразили ворота, также никто не открыл счет в дополнительное время, из-за чего исход игры решился в серии послематчевых пенальти.

Футболисты совершили по восемь ударов в плоскость ворот, при этом голкипер "Днепра" Лунин дважды спас свою команду, отбив удары Максименко и Черноморца, а вратарь "Десны" — только раз.

Составы команд-соперниц:

"Десна" — "Днепр" 0:0 (по пенальти 6:7)

"Десна": Махновский, Мельник, Мышенко, (Картушов, 46), Волков, Филиппов, Мостовой, Бовтрук (Чепурненко, 79), Коберидзе, Фаворов, Братков (Максименко, 59), Черноморец;

"Днепр": Лунин — Адамюк, Сваток, Лопыренок (Пико, 75), Влад — Кравченко, Ротань — Вакулко, Кочергин (Близниченко, 77), Лунев — Баланюк (Кожушко, 86);

Предупреждения: Ротань, Кочергин, Кравченко, Вакулко, Кожушко.

Напомним, в финал Кубка Украины по футболу сезона 2015/2016 годов попали луганская "Заря" и донецкий "Шахтером", матч между ними прошел в мае во Львове, тогда победили "горняки". Видео голов можно посмотреть здесь.