Отбор на ЧМ-2018: букмекеры назвали фаворита в матче Украина — Финляндия

Сборная Украины является фаворитом матча отбора ЧМ-2018 против команды Финляндии на котировках букмекерских контор.

Об этом сообщает специализированный портал Betexplorer.

Портал собрал данные 23 крупнейших контор мира и высчитал средние коэффициенты на исход матча. По мнению аналитиков контор, победа сборной Украины оценивается с вероятностью в 1.33 к 1, ничья — 4.76 к 1, победа Финляндии — 10.93 к 1. Наиболее уверенной в победе украинцев является контора 12BET — 1,29 к 1.

Напомним, ранее тренер сборной Финляндии назвал слабые стороны команды Шевченко.