Главный тренер сборной Сербии об игре с Украиной: получилась хорошая

Главный тренер сборной Сербии Славолюб Муслин заявил, что товарищеская игра между его подопечными и командой Украины получилась хорошая.

Об этом он рассказал на послематчевой пресс-конференции, пишет football.ua.

В то же время специалист поздравил наставника наших футболистов Андрея Шевченко с заслуженным успехом, назвал его молодцом.

"Получилась хорошая игра. Я бы не сказал, что она изобиловала моментами, но хозяева свои реализовали. Плюс, конечно, пенальти", — отметил Муслин.

Напомним, товарищеский матч между сборными Украины и Сербии прошел 15 ноября в Харькове и завершился со счетом 2:0. Узнать больше о противостоянии, а также посмотреть видео голов, можно здесь.