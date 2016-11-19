Премьер-лига: победы "Олимпика" и "Александрии", видео голов

В субботу, 19 ноября, состоялись два матча в рамках 15-го тура Премьер-лиги. В Сумах на стадионе "Юбилейный" донецкий "Олимпик" принимал одесский "Черноморец" и выиграл со счетом 1:0.

Едиснтвенный голевой момент в этом матче произошел на 21-й минуте, когда после дальнего удара мяч отскочил и Иван Матяж с лёта точно пробил мимо вратаря одесситов Боровика, пишет УНИАН.

В дальнейшем дончане уверенно удерживали свой перевес и одержали вполне логичную победу.

После этой очень важной победы "Олимпик" укрепил свои позиции на 4-м месте в турнирной таблице лиги. Команда набрала 26 очков и оторвалась от идущего на 6-м месте "Черноморца" на 7 баллов (19). У идущей на 5-м месте "Александрии" 24 балла.

"Олимпик" — "Черноморец" 1:0

Гол: Матяж, 21

"Олимпик": Махарадзе — Парцвания (Олейник, 46), Гришко, Петров, Федорив — Богданов, Доронин — Гошкодеря (Шестаков, 53), Поступаленко (Хомутов, 87), Гринь — Матяж

"Черноморец": Боровик — Данченко, Хочолава, Азацкий, Люлька — Кабаев. Татарков (Мусолитин, 87) — Калитвинцев (Третьяков, 64), Андриевский, Коркишко (Ковалец, 63) — Хобленко

Предупреждения: Петров, Матяж — Коркишко, Хочолава, Данченко

В Запорожье луганская "Заря" встречалась с "Александрией" и проиграла со счетом 1:2. Судьба матча была решена в самой концовке, в добавленное арбитром время.

Команды весьма осторожно начали матч и в первом тайме практически не создавали голевых моментов. Логичная ничья — 0:0.

А голевые моменты в этой игре уместились в 5-минутный отрезок в середине второго тайма. На 66-й минуте гол забил Иван Петряк. В атаке "Зари" Кулач сдала передачу на Петряка, тот обыграл соперника, и точно пробил мимо Новака.

Впрочем, на 70-й минуте "Александрия" сумела сравнять счет. Станислав Микицей после навеса Чеботаева головой отправил мяч в сетку.

Судьба матча была решена на первой добаленной арбитром минуте к основному времени матча. Приняв мяч в штрафной, Станислав Кулиш неожиданно сильно и точно пробил в дальний угол.

Также стоит отметить, что арбитр матча удалил двух игроков с поля. На 67-й минуте луганчане остались в меньшинстве после удаления Дмитрия Гречишкина, а на 76-й поле покинул футболист "Александрии" Владислав Огиря.

Таким образом, "Заря" осталась на 3-м месте в турнирной таблице, не сумев оторваться от киевского "Динамо" даже на 1 очко — 30 баллов против 30-ти. Уже сегодня вечером "Динамо" может выйти на чистое 2-е место, даже в случае ничьей против "Стали".

В свою очередь, "Александрия" осталась на 5-м месте после победы в параллельном матче донецкого "Олимпика" над одесским "Черноморцем" — 24 очка.

"Заря" — "Александрия" 1:2

Голы: Петряк, 66 – Микицей, 70, Кулиш, 90+1

"Заря": Левченко — Сиваков, Форстер, Сухоцкий (Паулиньо), Каменюка – Липартия (Любенович, 46), Гречишкин, Чайковский, Петряк, Караваев, Деннис Бонавентуре (Кулач, 59)

"Александрия": Новак – Басов, Микицей, Гитченко, Чеботаев – Огиря, Запорожан, Полярус (Чорний, 90), Старенький (Козак, 55) – Пономарь, Яремчук (Кулиш, 66).

Предупреждения: Гречишкин, 27, 67, Караваев, 79, Форстер, 81 — Запорожан, 79, Огиря, 32, 77

Удаления: Гречишкин, 67 – Огиря, 77

Напомним, ранее "Олимпик" добыл волевую выездную победу над "Зиркой".

Видео: ТСН, Каналы Футбол 1/ Футбол 2.