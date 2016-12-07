В МОК продлили санкции против РФ. Призвали не проводить в России соревнования по зимним видам спорта

Международный олимпийский комитет сегодня продлили санкции в отношении России и призвал международные федерации по зимним по видам спорта не проводить соревнования в стране

Об этом идет речь в сообщении агентства Reuters.

Меры впервые введенные 19 июля, продолжат свое действие до оглашения окончательного доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Позже стало известно, что доклад комиссии Ричарда Макларена будет озвучен 9 декабря.

Доклад Макларена будет посвящен мошенническим действия российским спортсменов-олимпийцев и паралимпийцев во время Игр-2014 в Сочи.

Накануне вице-премьер правительства РФ, курирующий вопросы спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко предрек еще одну попытку атаки на российский спорт после публикации второй части доклада Ричарда Макларена, сообщало агентство "Р-Спорт".

"На самом деле, сейчас после 9 декабря станет понятно, что будет. Будет еще одна попытка (атаки) на российский спорт, — сказал Мутко. — Никто не знает, что будет, как, сидят все ждут. Доклад опубликуют, неделю будут шуметь. Нас возможности что-то опротестовать нет, на весь мир ославят, а потом начнем разбираться. Как с паралимпийцами —сперва отстранили, а потом шесть месяцев писали целый трактат по восстановлению и за что отстранили. Надо же это было обосновать. Так что ничего, спокойно", — отметил Мутко.

Напомним, сборную России по тяжелой атлетике выгнали с Олимпиады в Рио.