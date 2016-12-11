Дуэль взглядов Джошуа — Кличко. Стали известны время и место "настоящего мегафайта"

В субботу вечером, 10 декабря, сразу же после победы Энтони Джошуа над Эриком Молиной, который был остановлен британским чемпионом в третьем раунде, глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн объявил о долгожданном мегафайте двух олимпийских чемпионов и одних из лучших супертяжей современности.

29 апреля на стадионе "Уэмбли" Энтони Джошуа встретится с Владимиром Кличко, сообщает SportArena.

Владимир, присутствовавший на вечере бокса в Манчестере, где Джошуа победил Молину, поднялся в ринг из рингсайда и пообщался с британской публикой. "Хотели бы увидеть настоящий мегафайт? Готовы? Вы его получите", — подтвердил слова Хирна Кличко.

После этого Джошуа и Кличко попозировали перед камерами и устроили дуэль взглядов.

Напомним, ранее Джошуа заявил, что надеется на победу над Владимиром Кличко.