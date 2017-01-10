Сергей Ребров: по работе соскучился, но нужна была перезагрузка

За несколько дней до отлета киевского "Динамо" на зимние сборы главный тренер "бело-синих" Сергей Ребров рассказал о планах на подготовительный период и вторую часть чемпионата Украины в Премьер-лиге 2016/17.

Об этом он рассказал в интервью газете "Команда".

"По работе соскучился, хотя я не могу сказать, что в отпуске вообще ничего не делал. Думаю, что любой тренер, любой игрок может отдохнуть, поваляться на пляже, дней пять, максимум неделю, а потом начинается так называемый активный отдых. Но перезагрузка, конечно, была нужна", — говорит коуч.

"Футбол я, конечно, смотрел. Более того, находясь в Лондоне, сразу несколько матчей сумел увидеть вживую. Мне всегда интересно смотреть на игру лучших европейских команд, анализировать работу лучших тренеров мира и в чем-то сравнивать со своими идеями", — признался тренер.

Комментируя вопрос, сильно ли поменяется программа подготовки динамовцев по сравнению с двумя предыдущими зимними сборами, Ребров заметил: "Мы всегда что-то корректируем, а сейчас, когда наши болельщики ждут от нас более яркой игры, уделили достаточно времени анализу того, что произошло. Почему именно так произошло. Почему на этом же отрезке сезона в прошлом году у нас было 12 пропущенных мячей, а сейчас — 28..."

"Мы постоянно работаем над тактикой, но … в последнее время нас покинуло много иностранных исполнителей. … И шанс себя проявить предоставляется молодым ребятам, у которых есть желание работать и стремление учиться. Мы тоже все надеемся на наших дублеров, и будем давать им возможность себя показать", — объяснил главный тренер "Динамо".

"Я уже не раз говорил, что процесс (омоложения команды) должен носить постепенный характер. Нельзя сразу поменять весь основной состав и поставить молодых футболистов. По ходу нынешнего сезона мы точечно вводили новых ребят, но речь не идет о том, что мы омолаживаем команду искусственным путем. Просто ряд игроков в тренировочном процессе, в официальных матчах доказали, что выдерживают конкуренцию, и мы в них поверили. Только за счет работы я вижу прогресс в этом нелегком деле", — подчеркнул Ребров.

По его словам, молодежный состав и коллектив U-19 едут на сборы вместе с основным составом "Динамо": "Они будут базироваться недалеко от первой команды, и мы планируем просматривать каждую их игру, а также некоторые тренировки. В случае необходимости, всегда можем привлечь к работе с "основой" нужного нам исполнителя".

Напомним, проводимый на сайте "Главреда" опрос на тему, должен ли Ребров оставаться главным тренером после того, как "Динамо" потеряло много очков в чемпионате, показал, что из 5307 опрошенных большинство — 54% готовы оставить его на должности, согласившись, что "Ребров дважды приводил "Динамо" к "золоту" и доказал, что он — хороший тренер" и признав, что "это футбол — все бывает. Пусть остается".

фото: fcdynamo.kiev.ua