Премьер-лига: поражение "Карпат" в Одессе, ничья "Днепра" в Кропивницком, видео голов

В воскресенье, 26 февраля, в Одессе завершился матч 19-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Черноморец" на своем поле принимал львовские "Карпаты" и выиграл со счетом 1:0.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

По ходу игры одесситі имели небольшое преимущество, но долго не могли его реализовать. Тем не менее, до конца игры удержать ничью аутсайдер турнира так и не смог.

На 73-й минуте Кабаев неожиданно пробил со штрафного с правого фланга, Боровик в падении отбил мяч в штангу и после отскока Евгений Смирнов добил мяч в сетку.

"Черноморец" — "Карпаты" 1:0

Гол: Смирнов, 72

"Черноморец": Каневцев, Люлька, Хочолава, Мартыненко, Каплиенко, Кабаев (Третьяков, 81), Смирнов, Ковалец, Андриевский, Коркишко (Мусолитин, 71), Элиас (Барилко, 71)

"Карпаты": Боровик, Мирошниченко, Нестеров, Дитятьев, Матвиенко, Филимонов, Завийский (Чачуа, 77), Клец, Худобяк, Ксенз, Гуцуляк (Грисьо, 77)

Предупреждения: Коркишко, Каплиенко — Филимонов, Мирошниченко, Нестеров, Клец

В другом матче, в Кропивницком, "Зірка" принимала "Днепр" и сыграла вничью.

Матч завершился со счетом 1:1. Хозяева поля гораздо активнее начали матч и уже на 11-й минуте гол забил Артем Ситало. Провал в центре обороны "Днепра" привел к тому, что после передачи Полегенько его партнер Ситало в касание отправил мяч в ворота.

"Днепр" быстро выровнял игру, а на 42-й минуте сравнял счет. Мяч в штрафной отскочил от спины Кучеренко к Ротаню, который спокойно отправил мяч в ворота.

"Звезда" — "Днепр" — 1:1 (1:1)



"Звезда": Евгений Паст, Александр Кучеренко, Дмитрий Фатеев, Андрей Бацула, Артем Ситало, Владислав Лупашко, Игорь Загальский (Никита Жуков, '71), Павел Полегенько, Максим Драченко (Александр Акименко, '92), Алексей Чичиков, Артем Щедрый (Дмитрий Билоног, '72)

"Днепр": Андрей Лунин, Александр Сваток, Владимир Полевой, Дмитрий Нагиев, Максим Лопырёнок, Владимир Адамюк, Владислав Кочергин (Евгений Чеберко, '92), Артем Довбик (Олег Кожушко, '73), Руслан Ротань, Юрий Вакулко, Максим Лунёв



Голы: Артем Ситало, 11 — Руслан Ротань, 42.

Предупреждения: Максим Драченко, 58. — Максим Лопырёнок, 16. Руслан Ротань, 81. Юрий Вакулко, 57. Артем Довбик, 67. Владислав Кочергин, 68. Максим Лунёв, 84.

Удаление: Юрий Вакулко, 90.

Напомним, ранее "Динамо" одержало волевую победу над "Зарей".

Видео: Каналы Футбол 1/ Футбол 2, ТСН.