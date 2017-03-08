Шевченко не исключил появления новичков в сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что уже практически определился с составом команды накануне матча в отборочном цикле ЧМ-2018 против команды Хорватии.

Он заметил, что в сборной могут появиться новые имена, сообщает Zbirna.com.

"Для начала нам надо определиться со списком футболистов, учесть нюансы, связанные с их игровой практикой, и уже от этого отталкиваться. Ни для кого же не секрет, что ряд легионеров не имеет сейчас достаточной игровой практики.

Всем нам нужно понимать, что бывает отсутствие игровой практики, а бывает отсутствие мотивации. Для сборной это вообще неприемлемо, с этой проблемой для начала надо разобраться в клубе.

У нас, к сожалению, не такая высокая конкуренция, чтобы отказываться от лучших игроков только по причине, что он не имеет практики в клубе. Повторюсь, существуют разные ситуации на разных позициях, и мы их учитываем. Будем искать выход.

Планируем пригласить 24-26 футболистов. Список сформирован не до конца. Пару кандидатур еще предстоит доработать. Самое главное, чтобы не было травм.

Могут ли появиться новички в сборной? Могут.

Проблемные позиции? Футболисты приедут на сбор, мы все увидим и сделаем выводы. Будем искать резервы внутри коллектива, возможно, произведем какие-то перестановки, попросим кого-то сыграть на другой позиции", — рассказал Шевченко.

Напомним, ранее Шевченко назвал главную мотивацию для работы в сборной Украины.