Шевченко назвал задачу сборной Украины в матче против хорватов

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заявил, что задача его подопечных в матче против хорватов — навязать противнику борьбу и увезти из-за рубежа очки.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу Футбол 1, пишет football.ua.

В то же время специалист подчеркнул, что украинцы могут выиграть только за счет коллектива.

"Индивидуально Хорватия очень добротная и сильная команда", — отметил собеседник.

По его словам, "там на каждой позиции есть футболисты, которые играют на ведущих ролях в лучших клубах, поэтому их будет тяжело победить". "Но футбол — игра командная, и главное, чтобы каждый из нас думал о коллективе", — добавил Шевченко.

"Весь наш тренировочный процесс направлен на подготовку к игре с Хорватией. Наша задача — дать игрокам максимум теоретической информации, которую они должны знать о сопернике. Мы подбирали состав так, чтобы создать конкуренцию", — сказал тренер.

Напомним, вечером 24 марта в Загребе пройдет отборочный матч чемпионата мира-2018 между сборными Украины и Хорватии. Ранее Андрей Шевченко назвал расширенный список футболистов-кандидатов на участие в игре.