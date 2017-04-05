Украинского борца лишили серебряной медали Олимпийских игр-2008

Украинского борца Василия Федоришина из-за допинга лишили серебряной медали, завоеванной на Олимпийских играх-2008 (проходили в китайском Пекине) в турнире весовой категории до 60 килограмм.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные Международного олимпийского комитета (МОК).

Агентство уточнило, что перепроверка допинг-пробы более чем 8-летней давности показала наличие в крови спортсмена запрещенного препарата — туринабола.

Федоришин должен вернуть награду в МОК. На Играх украинец последовательно поборол американца Майка Зэдика (11:0), Базара Базаргуруева, который выступает за Кыргызстан, (3:0) и японца Кэнъити Юмото (4:2), но в финале уступил россиянину Мавлету Батирову (1:3).

Ранее сообщалось, что бегунью Антонину Кривошапку из Российской Федерации лишили серебряной медали, которую она добыла на Олимпиаде-2012 (была в Лондоне), из-за положительной допинг-пробы.