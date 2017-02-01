Эхо допингового скандала. МОК лишил Россию серебра Олимпиады-2012 и дал бронзу Украине

Россия лишена серебряной медали Олимпиады-2012 года в Лондоне в женской эстафете четыре на 400 метров из-за положительной допинг-пробы у бегуньи Антонины Кривошапки.

Об этом со ссылкой на официальный сайт Международного олимпийского комитета сообщает "Террикон".

После перепроверки в допинг-пробе 29-летней спортсменки было обнаружено запрещенное вещество туринабол. Сборная России в составе Кривошапки, Юлии Гущиной, Татьяны Фировой и Натальи Антюх завоевала серебро на Играх в Лондоне в эстафете четыре на 400 метров, но этот результат аннулирован, резюмирует МОК.

Тогда победили американки, третьими стали представительницы Ямайки, а четвертыми — украинки (42.04 сек.), которым теперь должны вручить заслуженную "бронзу".

Напомним, на Олимпиаде-2012 Россия завоевала четвертое место в медальном зачете (24-24-33). Украина была 14-й (6-5-10).

фото: olympic.org