Лига чемпионов. "Ювентус" публично унизил "Барселону": обзор матча, фото и видео голов

Во вторник, 11 апреля, поздно состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором итальянский "Ювентус" принимал испанскую "Барселону" и уверенно обыграл ее — 3:0.

Два мяча на арене "Ювентус Стэдиум" в Турине забил аргентинский форвард хозяев Пауло Дибала (7-я и 22-я минуты), еще один — Джорджо Кьеллини (55).

Манджукич оказался живее всех живых и вышел на поле со стартовых минут. В остальном, по составу туринцев никаких вопросов не было. Вышел и Дани Алвес, к которому накануне было привлечено тотальное внимание со стороны общественности. И надо признать, что такая плотная слежка за экс-игроком "Барсы" не пошла ему на пользу. Бразилец оказался хорош в воздухе, но частенько проигрывал единоборства, уступал в скорости, порой даже отказываясь подключаться к атакам. К слову, он, в том числе, оказался виновен в выходе Иньесты один на один с Буффоном, но Джанлуиджи подстраховал, пишет ua-football.com.

Однако "Юве" справлялся и без него, обрушив на соперника с первых секунд сверхвысокий прессинг вплоть до вратарской каталонцев. Было видно, что гости к такому оказались подготовлены, но мелкие помарки при игре под давлением все же присутствовали. Одна из них и стала голом. Дибале даже бежать никуда не надо было. Оказалось достаточно развернуться на стопе и пробить под дальнюю штангу.

"Ювентус" — "Барселона". Гол Диабалы — 1:0

Хозяева взяли паузу, позволив каталонцам порадовать свое самолюбие традиционным контролем мяча. Но, как оказалось, уже следующий выпад завершился вторым голом. Вновь Дибала. Метров с пятнадцати. Под левую от себя штангу. Пауло, кстати, до перерыва мог оформлять хет-трик, когда собирался сыграть на подборе после дальнего удара Игуаина и игры тер Штегена, но не рассчитал траекторию отскока мяча.

"Ювентус" — "Барселона". Дубль Диабалы — 2:0

"Барса" продолжала наращивать преимущество во владении, однако это заканчивалось перекатыванием мяча и постоянными передачами на Пике или Маскерано в надежде, что уж они придумают, в какую сторону развернуть атаку и как вообще добраться до чужих ворот. "Ювентус" сопернику не мешал, но как только видел шанс, сразу же цеплялся за него зубами, когтями и всем, чем только можно. Туринцы действовали очень агрессивно и интенсивно, не оставляли себя на следующий эпизод и вообще выглядели стаей койотов, которая не собиралась проходить мимо ни одного единоборства. Да, пускай у Пьянича с Хедирой в центре поля не всегда все получалось, но нацеленность на мяч вдохновляла.

"Барса" за перерыв успела переосмыслить свое положение и решила брать хозяев тараном. Центр обороны, как показала практика, действительно оказался слабым местом у туринцев. Другое дело, что те моменты, которые были у каталонцев, завершить голом не удалось. А вот "Ювентус" свой шанс (и даже не голевой момент, просто угловой), превратил в гол. Кьеллини пришел на подачу, продавил Маскерано и пробил головой по диагонали под стойку.

"Ювентус" — "Барселона". Гол Кьеллини — 3:0

Чем ближе был финальный свисток, тем чаще хозяева ошибались около ворот. Спасала только каталонская расточительность и надежная игра Буффона. Хотя мог забивать и Игуаин, реализуй выход один на один, но Гонсало пробил прямо в тер Штегена.

"Ювентус" провел удивительный первый тайм, заставив задуматься, что ЛЧ можно завершать и уже сегодня ночью вручить туринцам Кубок чемпионов. Но вторая половина оставила много вопросов. Пример с ПСЖ показал, что "Барса" будет атаковать до последних секунд в ответном матче. Но если "Юве", как и этим вечером, функционально "сядет" раньше времени, шансов на проход в полуфинал у "Старой синьоры" чуть меньше, чем у команды Энрике.

Каталонцы этим поражением уже обеспечили рейтингам ответной игры новые рекорды. Можно продолжать верить в "блаугранас", можно досрочно отправлять в следующий раунд "Ювентус". Однако надежда на "А вдруг еще раз" заставит через неделю вновь следить за поединком на "Камп Ноу".

Команды играли в следующих составах:

"Ювентус": Джанлуиджи Буффон, Джорджо Кьеллини, Миралем Пьянич (Андреа Барцальи 89), Сами Хедира, Хуан Куадрадо (Марио Лемина 73), Гонсало Игуаин, Алекс Сандро, Марио Манджукич, Леонардо Бонуччи, Пауло Дибала (Томас Ринкон 81), Дани Алвес

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Херард Пике, Иван Ракитич, Андрес Иньеста, Луис Суарес, Лионель Месси, Неймар, Хавьер Маскерано, Серхи Роберто, Самуэль Юмтити, Жереми Матьё (Андре Гомеш 46)

Предупреждения: Дани Алвес 28, Марио Манджукич 63, Сами Хедира 74, Марио Лемина 90+1 - Луис Суарес 53, Андрес Иньеста 57, Самуэль Юмтити 90+1

Ответный матч пройдет 19 апреля.

Еще одна игра Лиги чемпионов между немецкой "Боруссией" и французским "Монако" в Дортмунде не состоялась из-за взрывов возле гостиницы во время отправления автобуса с командой хозяев поля. Поединок перенесен на среду, 12 апреля. Он начнется в 19.45 по киевскому времени.

Также в среду в 21.45 свои первые поединки 1/4 финала ЛЧ начнут остальные участники этой стадии. Состоятся матчи "Атлетико" (Мадрид, Испания) — "Лестер Сити" (Англия) и "Бавария" (Германия) — "Реал" (Мадрид, Испания).

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