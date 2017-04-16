Премьер-лига: "Черноморец" минимально обыграл "Александрию", видео гола

Сегодня, 16 апреля, в матче 25-го тура чемпионата Украины одесский "Черноморец" обыграл "Александрию".

Поединок проходил в Александрии, хотя хозяином игры был "Черноморец": в данный момент на стадионе в Одессе идет восстановление травяного покрытия, пишет УНИАН.

Первый тайм прошел без голевых моментов — на поле было много борьбы и мало ударов по воротам. Острее стало после перерыва — Бондаренко упустил возможность вывести "Александрию" вперед. А вот номинальные хозяева реализовали свой шанс на 84-й минуте: подачу Андриевского с углового замкнул Коркишко.

После этого матча в активе "Черноморца" стало 34 очка — одесситы догнали "Александрию". Обе команды ведут борьбу за зону Лиги Европы.

"Черноморец" — "Александрия" — 1:0 (0:0)

Гол: Коркишко (84)

"Черноморец": Безрук — Каплиенко, Аблитаров, Азацкий — Данченко, Ковалец, Татарков (Третьяков, 82), Андриевский, Кабаев (Коркишко, 66) — Барилко (Элиас, 46), Хобленко.

"Александрия": Леванидов — Шендрик, Бондаренко, Симинин, Басов — Приемов (Старенький, 65), Огиря, Полярус (Путраш, 86), Леонов (Чантуришвили, 69), Банада — Пономарь.

Желтые карточки: Хобленко (14), Каплиенко (24), Элиас (51), Андриевский (53), Хобленко (90+3) – Банада (41), Леонов (46), Огиря (90+1)

Удаление: Хобленко (90+3, повторное предупреждение)

Напомним, матч "Волынь" — "Зирка".завершился также со счетом 1:0.

видео: ТСН