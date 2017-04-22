Чемпионат мира по хоккею. В Киеве сборная Украины проиграла Венгрии, опубликованы фото

В субботу, 22 апреля, в киевском "Дворце спорта" стартовал чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1А, в столице уже состоялся матч между сборными Украины и Венгрии, наши соотечественники проиграли со счетом 3:5.

Об этом пишет УНИАН.

Агентство уточнило, что украинцы "продемонстрировала бойцовские качества и хорошую комбинационную игру".

После небольшой раскачки они первыми отличились в стартовом периоде — шайбу в ворота отправил Сергей Кузьмик, однако венгры еще до перерыва сравняли счет.

Во второй части игры вперед вышли гости. Потом после ошибки вратаря соперников шайбу забросил Никита Буценко, он же вскоре вывел украинскую сборную вперед, оформив дубль. В заключительной 20-минутке наша команда не смогла сохранить добытое преимущество.

В середине периода венгры дважды отправили шайбу в ее ворота. В последние две минуты "сине-желтые" бросили все силы, чтобы добыть хотя бы очко, но противник выстоял и забил напоследок в пустые ворота, сделав счет 3:5 в свою пользу.

По данным Укринформа, следующий поединок наша команда проведет 23 апреля, ее соперником будет Польша. В столице чемпионат мира по хоккею продлится до 28 числа.

Напомним, 24 марта в Загребе прошел матч отборочного турнира на чемпионат мира по футболу-2018 между сборными Хорватии и Украины (Группа I), тогда последняя пропустила один гол и проиграла.