Бразильский полузащитник "Шахтера" может продолжить карьеру в Италии

Бразильский полузащитник "Шахтера" Тайсон в летнее межсезонье может продолжить карьеру в миланском "Интере".

Как со ccылкой на Tuttomercatoweb сообщает 112.ua.

В сообщении отмечается, что контракт бразильца с "горняками" завершается в конце года и продлевать его он не намерен. Этим хочет воспользоваться "Интер", желающий подписать полузащитника.

Помимо миланского клуба, Тайсоном интересуются римский "Лацио" и турецкий "Фенербахче".

Добавим, что Тайсон начинал играть в Украине в 2010 году в "Металлисте". Став одной из главных звезд команды, Тайсон перешел в "Шахтер", где играет до сих пор.

Напомним, ранее сообщалось, что Тайсон может переехать в Турцию.