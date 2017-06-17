Чемпионат Европы по прыжкам в воду: украинцы уступили россиянам и завоевали "серебро"

В Киеве на чемпионате Европы по прыжкам в воду в синхронных прыжках с трехметрового трамплина украинцы Илья Кваша и Олег Колодий завоевали "серебро".

Об этом пишет УНИАН.

Агентство уточнило, что спортсмены заработали 426,96 балла, их опередили россияне Илья Захаров и Евгений Кузнецов — получили 427,71 балла.

Бронзовая награда досталась Фредерику Вуудварду и Джеймсу Хитли из Великобритании, у них 395,61 балла.

Национальный олимпийский комитет Украины в Twitter уже поздравил Квашу и Колодия с завоеванной медалью. После нового достижения на соревнованиях на счету сборной нашей страны десять наград — три "золота", четыре "серебра" и три "бронзы".

Ілля Кваша і Олег Колодій-срібні призери чемпіонату Європи з синхронних стрибків з 3-метрового трампліна!

Вітаємо! Браво! pic.twitter.com/YjYPmjjJD5 — НОК України (@OlympicUA) 17 червня 2017 р.

Напомним, чемпионат Европы в Киеве начался 12 июня, он завершится 18 числа. Ранее в столице прошел турнир по смешанным единоборствам, шоу завершилось триумфом украинских спортсменов — бойцы стали чемпионами мира по версии WWFC.

Фото: @LENaquatics