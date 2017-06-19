Сергей Деревянченко: "Я не люблю Нью-Йорк"

Почему ему пришлось прыгнуть с парашютом и заняться борьбой? Из-за чего он так не любит Нью-Йорк и пельмени? И как он приспособился к "плавающим" датам своих поединков? Об этом и не только — наш разговор с бронзовым призёром Чемпионата мира 2007 года, одним из лучших боксёров за историю Всемирной серии бокса, украинским боксером-средневесом Сергеем Деревянченко (10—0, 8КО).

— Знаю, что часто приходится ждать дату боя практически до последнего. Иногда и имя соперника боксёры узнают меньше, чем за месяц. Как ты готовишься к такому поединку в психологическом плане, ожидая "кота в мешке"? Есть ли разница для тебя: получить информацию за полгода, за один-два месяца? Или, когда боксируешь на таком уровне, уже все равно?

— Естественно, идеально, когда знаешь дату боя за три месяца. Этого времени вполне достаточно для подготовки. В перерывах между поединками я стараюсь поддерживать форму, всегда тренируюсь и держу умеренную диету. Если сравнивать с любительской карьерой, то там соперники всегда "коты в мешке". В принципе, ничего страшного в этом нет. Безусловно, если знаешь заранее, то можно тщательнее подготовиться. Но я уже привык к "плавающим" датам и соперникам.

— Уже известна дата боя и имя следующего оппонента?

— Туриано Джонсон. Это пока вся информация.

— Как отвлекаешься от проблем?

— Я стараюсь не думать о них. Веду, как и все спортсмены, активный образ жизни. Прыгал недавно с парашютом. Это очень бодрит.

— Как тебя жена отпустила?

— Это она мне и подарила прыжок. У нее уже шесть.

— Значит, выбора не было. Признайся, страшно было прыгать?

— Перед прыжком в самолете было волнительно. А когда я подошел на край и прыгнул, то ощущения поменялись. Да и особо ничего не успел понять, хотел больше адреналина. Нужно еще повторить. Говорят, самый крутой — это третий раз.

— Как отдыхаешь?

— Только в Украине я могу полноценно расслабиться и перезагрузиться, набраться сил на своей родной земле с родными и друзьями.

— А фильмы любишь смотреть? Какой у вас в семье самый любимый?

— На это времени почти нет. С момента рождения сына мы смотрим одни мультики и разных "ниндзя-черепашек" с "супергероями". Но я и сам люблю полнометражные мульты. С удовольствием их смотрю.

— Если бы появилась крутая возможность, в каком районе Нью-Йорка поселились бы? Есть любимое место в городе?

— Я не люблю Нью-Йорк. Это большой мегаполис, в котором ни на что не хватает времени. Мне не подходит климат этого города. Из мест, где я люблю бывать — это Центральный парк. Когда только переехал, ходил туда очень часто.

— Вареники, пельмени, борщ — это все случается в рационе вашей семьи?

— Нет. Такого в нашем холодильнике не увидишь. Когда я жил в Италии, пищевые пристрастия очень поменялись. По моему мнению, итальянская кухня — самая-самая. Я жить не могу без кофе! Его культуру употребления перенял именно у итальянцев: чашка эспрессо во время сиесты — это святое!

— За каким видом спорта следишь, кроме бокса? Можно сказать, что Нью-Йорк для тебя что-то открыл? Например, понравилась хоккейная команда "Рейнджерс", раз тут все фанатеют? Или бейсбол?

— С тех пор, как мы начали жить в Штатах, наш сын стал заниматься борьбой. В зале, в котором я тренируюсь, есть превосходный тренер и просто замечательный человек Дамир Закардинов. Задача Матвея была уставать и окрепнуть физически. Но у него вдруг стало очень хорошо получаться, ему понравился данный вид спорта. Оказалось, что в США это очень популярно. Я многое узнал именно про американскую борьбу, которая немного отличается от олимпийской. Мы часто ездим на соревнования. Бываю на тренировках, сам учу приемы.

— Какие планы на лето?

— Пока я фокусируюсь на предстоящем бое. После того, как проведу его, буду что-то планировать. Лето уже началось, но пока она проходит в подготовке к поединку.