Агент о переходе Ярмоленко в "Баварию": мы ничего не подписывали

Вингер киевского "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко находится в отпуске и не подписывал никаких новых контрактов.

Так агент Вадим Шаблий прокомментировал информацию о возможном переходе Ярмоленко в "Баварию", сообщает Football.ua.

"В данный момент Андрей находится на отдыхе, после матчей сборной, готовится к новому сезону. В таком случае комментировать не вижу смысла. Интерес к Андрею проявляет много команд", — заявил Шаблий.

"Ярмоленко переходит в "Баварию"? Переходит — это когда уже подписал контракт, мы ничего не подписывали", — сказал футбольный агент.

Отметим, что по итогам прошедшего чемпионата Украины Ярмоленко стал лучшим бомбардиром УПЛ с 15-ю голами, а также был признан лучшим игроком сезона.

Напомним, ранее сообщалось, что Ярмоленко может продолжить карьеру в Турции.