Чемпионат Европы по прыжкам в воду. Сборная Украины выиграла общекомандный зачет

Сборная команда Украины победила в общекомандном зачете и завоевала Кубок чемпионов по итогам завершившегося в Киеве Чемпионата Европы по прыжкам в воду.

На счету нашей команды 3 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые награды, сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент Федерации по прыжкам в воду Украины Игорь Лысов.

В частности, он сообщил: "Украина впервые провела чемпионат Европы. Он прошел на очень высоком уровне. А с точки зрения спортивных результатов, мы получили столь долгожданный Кубок Европы. Была очень жесткая борьба, в частности, мы лишь на 2 балла опередили команду России. Россияне завоевали на одну серебряную медаль больше, но по очкам мы сумели опередить соперника".

В первые в этом чемпионате участвовали 23 национальные сборные.

Ранее рекордом турнира была 21 команда на турнире, который проходил перед Олимпийскими играми в Лондоне, подчеркнул Лысов.

В свою очередь главный тренер сборной Украины Тамара Токмачева отметила: "Мы победили на этом турнире, несмотря на то, что соперники из сборной России завоевали на одну медаль больше — в системе LEN подсчитываются баллы 12 сильнейших атлетов в каждом виде программы. Победителю начисляется 13 баллов, а места со 2-го по 11 получают соответственно от 11 до 1 балла. У нас уже была ситуация, когда мы завоевали больше медалей, чем россияне, но команда-соперник завоевала Кубок чемпионов. Тогда мы признали свое поражение и поздравили с успехом. Сейчас мы оказались сильнее".

Напомним, ранее сообщалось, что в синхронных прыжках с трехметрового трамплина украинцы Илья Кваша и Олег Колодий завоевали "серебро".

Фото: @OlympicUA.