Чемпионат Европы по боксу в Харькове. Украинцы завоевали 4 путевки на ЧМ в Германии

Чемпионат Европы является отборочным на Чемпионат мира.
На проходящем в Харькове Чемпионате Европы по боксу украинские спортсмены завоевали четыре путёвки на предстоящий чемпионат мира в Гамбурге 2017.
Об этом "Главреду" сообщили в пресс-службе Федерации бокса Украины.
Пропуск на мировое первенство получили:
• 49 кг — Назар Куротчин
• 52 кг — Дмитрий Замотаев
• 69 кг — Евгений Барабанов
• +91 кг — Виктор Выхрист
Чемпионат Европы является отборочным на Чемпионат мира. Всего 80 боксёров, по 8 из каждой весовой категории получат пропуск на мировое первенство.
Напомним, ранее в Украину не пустили российских боксеров и пропагандистов за поездки в оккупированный Крым.