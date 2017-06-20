Чемпионат Европы по боксу в Харькове. Украинцы завоевали 4 путевки на ЧМ в Германии

На проходящем в Харькове Чемпионате Европы по боксу украинские спортсмены завоевали четыре путёвки на предстоящий чемпионат мира в Гамбурге 2017.

Об этом "Главреду" сообщили в пресс-службе Федерации бокса Украины.

Пропуск на мировое первенство получили:

• 49 кг — Назар Куротчин



• 52 кг — Дмитрий Замотаев



• 69 кг — Евгений Барабанов



• +91 кг — Виктор Выхрист

Чемпионат Европы является отборочным на Чемпионат мира. Всего 80 боксёров, по 8 из каждой весовой категории получат пропуск на мировое первенство.

Напомним, ранее в Украину не пустили российских боксеров и пропагандистов за поездки в оккупированный Крым.