Украинский боксер признан лучшим тяжеловесом планеты

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) украинец Александр Усик признан лучшим боксером планеты в тяжелой весовой категории.

В рейтинг американского сайта ESPN вошли десять бойцов, в том числе и ближайший соперник нашего чемпиона по версии WBO немец Марко Хук, пишет Обозреватель

"Усик установил рекорд дивизиона по минимальному количеству боев для выигрыша чемпионского пояса. Украинцу хватило 10 поединков, чтобы превзойти достижение Эвандера Холифилда (12 боев). Усик успешно защитил свой пояс во второй раз, победив единогласным решением судей Майкла Хантера. Теперь Усик решил принять участие во Всемирной суперсерии бокса, где был выбран первым номером посева", – объяснили свой выбор эксперты.

Напомним, Усик определился с соперником в первом раунде Всемирной боксерской суперсерии.