Рекордный трансфер. Французский футболист стал самым дорогим защитником в истории

Французский защитник Бенжамен Менди покинул "Монако" и перешёл в "Манчестер Сити".

23-летний футболист подписал пятилетний контракт и будет играть за "Манчестер Сити" под 22-м номером, пишет championat.com.

"Я очень рад присоединиться к "Манчестер Сити". Это один из ведущих клубов Европы, который тренирует Гвардиола, проповедующий атакующий футбол. Уверен, что в течение следующих нескольких лет мы добьёмся успеха", — сказал Менди.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" заплатит "Монако" рекордные для защитников 57,5 млн евро.

Напомним, ранее сообщалось, что защитник сборной Румынии может продолжить карьеру в "Динамо".

Фото: mancity.com.