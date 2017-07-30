Премьер-лига. "Мариуполь" разгромно победил "Черноморец"

В воскресенье, 30 июля, в Премьер-лиге состоялся матч между "Мариуполем" и "Черноморцем". Хозяева одержали победу со счетом 3:0.

Стартовый отрезок матча прошел с заметным преимуществом хозяев поля, пишет sport.ua.

Активность в нападении подопечных Александра Севидова вскоре была вознаграждена. Неугомонный Руслан Фомин, который и до этого момента, и после него постоянно держал в напряжении оборону гостей, на 32-й минуте в противоборстве с новичком одесситов Артуром Новотрясовым упал в штрафной площади. Арбитр матча Дмитрий Кутаков тут же указал на одиннадцатиметровую отметку. К мячу подошел Сергей Вакуленко и точно пробил в левый угол ворот. Справедливости ради надо отметить, что Дмитрий Безрук угадал направление удара, но отбить мяч не сумел.

Во втором тайме рисунок игры не изменился. С той лишь разницей, что теперь хозяева поля долго раскачиваться не стали и довольно быстро забили еще два гола. На 53-й минуте одесситы потеряли мяч вблизи своей штрафной площади, чем сполна воспользовались футболисты "Мариуполя". Они в несколько касаний организовали быструю контратаку, Сергей Болбат с левого фланга сделал прострел на линию вратарской площадки, где расторопнее всех оказался Руслан Фомин.

А еще через три минуты голевой пас последовал уже с правого края от Вячеслава Чурко. Здесь уже Сергей Вакуленко в падении опередил Артура Новотрясова и точно головой пробил в мимо Дмитрия Безрука в угол ворот.

"Мариуполь" — "Черноморец" 3:0

Голы: Вакуленко, 33 (с пенальти), 56, Фомин, 53

"Мариуполь": Худжамов — Кюрюханцев, Яворский, Вакуленко, Неплях — Кольцов, Мишнев — Чурко, Кисиль (Билый, 67), Болбат (Кожанов, 54) — Фомин (Рудыка, 83)

"Черноморец": Безрук — Новотрясов, Балан, Рахманов, Каплиенко — Ковалец, Бобко (Мусолитин, 57), Политыло — Татарков (Третьяков, 46), Каверин (Машнин, 67), Хобленко

Предупреждения: Фомин — Рахманов

Напомним, ранее президент "Динамо" Игорь Суркис требует письменных гарантий безопасности "Динамо" в Мариуполе.