"Поспорили, что круче: ММА или качалка". В России в уличной драке убили чемпиона мира

В Хабаровске (Дальний Восток, РФ) в результате драки в кафе погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по Хабаровскому краю.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Подозреваемый в гибели человека скрылся, в настоящий момент ведется его розыск.

По информации СК, 20 августа около 07:00 по местному времени в центре Хабаровска возле кафе произошла драка между посетителями заведения. В результате мужчина 1992 года рождения нанес несколько ударов другому мужчине 1985 года рождения, от которых последний скончался в больнице. Злоумышленник скрылся с места преступления.

По предварительной информации СК, смерть мужчины наступила из-за черепно-мозговой травмы. "Необходимо отметить, что погибший профессионально занимался спортом, был чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу", — указывается в сообщении ведомства.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следствием проведены четыре обыска, в том числе по месту жительства подозреваемого. Проводятся масштабные оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемого мужчины", — отмечается в сообщении СК.

Вместе с тем следствие установило, что стало причиной спора, приведшего к уличной драке в Хабаровске, в ходе которой погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев, сообщает Telegram-канал Mash.

"Причина: спор, что круче — "октагон ММА или качалка", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что полиция разыскивает подозреваемого Аллахверанова Анара Алияра Оглы 1992 года рождения.

Внимание, видео содержит сцены насилия и жестокости:

Отметим, что в конце июля в Бурятии в уличной драке погиб борец вольного стиля 20-летний Юрий Власко. Его ударили ножом в шею на берегу озера Байкал.

Напомним, ранее сообщалось, в результате стрельбы на пляже в Полтаве был убит известный спортсмен, ранения получили 4 человека, среди них и маленький ребенок.

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