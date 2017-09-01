Дмитрий Сосновский: "Результат выступления сборной Украины на Чемпионате мира прогнозируемый"

На нынешний Чемпионат мира по боксу в Гамбурге национальная сборная Украины ехала в статусе сильнейшей команды Европы. Двумя месяцами ранее, в Харькове, именно украинские боксеры показали феноменальный результат, завоевав первое общекомандное место европейского первенства.

Учитывая успехи нашей команды, подавляющее большинство украинских болельщиков и спортивного сообщества ожидали подтверждения такого же удачного результата и на мировом форуме... Однако все участники нашей команды оказались за чертой турнира, к сожалению, уже на предварительной стадии соревнований. Лишь одному представителю нашей команды удалось выйти в финал соревнований.

Уже завтра, 2 сентября, лидер сборной Украины в весе до 75 кг Александр Хижняк, в поединке с представителем Казахстана будет отстаивать честь нашей страны и бороться за право завоевать престижный титул сильнейшего боксера мира.

Накануне финальных поединков нам удалось пообщаться с главным тренером национальной сборной Украины Дмитрием Сосновским и разобраться, в чем же причина такого результата. Кроме того, мы поинтересовались также и его мнением о перспективах Александра в финальной схватке с казахским боксером Абилханом Аманкулом.

— Дмитрий Дмитриевич, можно ли назвать "провалом" такой неутешительный показатель в плане завоеванных наград нынешнего Чемпионата мира для команды, которая несколькими месяцами ранее стала сильнейшей командой Европы? Откровенно говоря, многие ожидали, что медалей мы завоюем куда больше.

— Лично я, как и весь тренерский состав нашей команды, прекрасно понимали, что в Гамбурге мы получим одну, максим две-три медали. Никто иллюзий не питал. Чтобы рассчитывать на аналогичный или приближенный показатель по полученным наградам, как в Харькове, нам нужно было гораздо больше времени на восстановление и плановую подготовку. Ведь выйти дважды на пик формы за два месяца — это нереально. Менее чем через неделю после завершения континентального первенства мы сразу отправились на тренировочный сбор. Было заметно, что ребята выглядели как физически, так и психологически несколько истощенными.

— Но Дмитрий Дмитриевич, практически все команды, участвовавшие в Чемпионате мира, находятся в равных условиях...

— Кто вошел в лидирующую тройку по количеству участников в полуфиналах чемпионата мира? Куба — семь боксеров и по шесть боксеров от Казахстана и Узбекистана. Три боксера от команды США. Чемпионат Америки закончился раньше чемпионата Европы, а чемпионат Азии фактически двумя месяцами раньше по сравнению с Чемпионатом Европы. Это и дало им возможность лучше восстановиться и подготовиться к мировому форуму. Скажу вам больше: из сорока полуфиналистов Чемпионата мира-2017 представителей Европы на этой стадии осталось всего 10! Я такого за свою тренерскую карьеру вообще вспомнить не могу. Вспомните сколько финалистов было в Харькове от сборной Англии... Семь... А в полуфинал Чемпионата мира вышел только один боксер. Вот с этого надо и начинать анализ. Мы должны возвращаться к схеме, когда чемпионаты Европы и мира должны проходить в разные годы, как это было раньше. Такой формат, по моему мнению, будет оптимальным для всех.

— Как вы считаете, больше психологические или физические аспекты в настолько напряженном соревновательном и тренировочном графике истощили бойцов?

— Многие аспекты сыграло решающую роль... Самое главное, повторюсь еще раз, что у нас вообще не было времени на восстановление... В этом году у нас было три главных старта — Чемпионат Европы до 22 лет, Чемпионат Европы среди мужчин и, непосредственно, мировое первенство в Германии. Конечно, приоритет в этих соревнованиях мы прогнозируемо отдали домашнему Чемпионату Европы. Мы прекрасно понимали, сколько было выполнено работы руководством Федерации бокса Украины, чтобы провести эти исторические для нашей страны соревнования у нас на Родине. Поэтому все усилия мы направили именно на континентальное первенство, на котором стремились показать как можно лучший результат. Мы вывели команду на пик формы именно на домашний Чемпионат Европы и в итоге мы стали сильнейшей командой континента. Считаю, что это большое достижение.

— Не могу не отметить, что много нареканий со стороны болельщиков было направлено на неоднозначное судейство по отношению к нашим бойцам на Чемпионате мира в Германии...

— Действительно, были поединки, где результат нас, мягко говоря, удивлял... Однако в этих поединках наши боксеры тоже должны были приложить еще больше усилий для победы. Это Чемпионат мира, где, боксируя вполсилы, пройти дальше не получится. Однако, опять же, по моему мнению, Виктор Выхрист и Николай Буценко должны были проходить дальше. Также хорошо выглядели в своих противостояниях Евгений Барабанов, Юрий Шестак... Для меня лично и всего тренерского состава нашей команды было важно пересмотреть наших боксеров на таких соревнованиях, где действительно боксировали лучшие. Мы увидели именно то, о чем нам необходимо работать в дальнейшем. Думаю, со мной будут солидарны сторонники и поклонники бокса, что даже в тех поединках, в которых мы проигрывали, наши боксеры выглядели достойно. Наши бойцы провели ряд чрезвычайно хороших и "равных" поединков с призерами Олимпийских игр и чемпионатов мира, и это вселяет оптимизм. Некоторым не хватало каких-то мелочей для победы. Главное теперь — детально проанализировать все поединки и планомерно двигаться исключительно вперед. Убежден, что потенциал у этой команды огромный.

— Дмитрий Дмитриевич, уже завтра Александр Хижняк проведет свой решающий бой на Чемпионате мира. Какие шансы отдаете нашем бойцу на победу?

— Прогнозы я давать не буду. Скажу лишь то, что Александр имеет все необходимое для того, чтобы победить в финале Чемпионата мира. Хочу отметить, что в финале весовой категории до 75 кг будут боксировать два действительно лучших боксера турнира. Убежден, что ребята подарят зрителям незабываемое шоу. Мечтаю, чтобы победителем этого поединка вышел именно наш боксер.