Дмитрий Сосновский: "Результат выступления сборной Украины на Чемпионате мира прогнозируемый"

1 сентября 2017, 17:51

Весь тренерский состав сборной прекрасно понимал, что в Гамбурге мы получим одну, максим две-три медали, говорит главный тренер.

Дмитрий Сосновский

На нынешний Чемпионат мира по боксу в Гамбурге национальная сборная Украины ехала в статусе сильнейшей команды Европы. Двумя месяцами ранее, в Харькове, именно украинские боксеры показали феноменальный результат, завоевав первое общекомандное место европейского первенства.

Учитывая успехи нашей команды, подавляющее большинство украинских болельщиков и спортивного сообщества ожидали подтверждения такого же удачного результата и на мировом форуме... Однако все участники нашей команды оказались за чертой турнира, к сожалению, уже на предварительной стадии соревнований. Лишь одному представителю нашей команды удалось выйти в финал соревнований.

Уже завтра, 2 сентября, лидер сборной Украины в весе до 75 кг Александр Хижняк, в поединке с представителем Казахстана будет отстаивать честь нашей страны и бороться за право завоевать престижный титул сильнейшего боксера мира.

Накануне финальных поединков нам удалось пообщаться с главным тренером национальной сборной Украины Дмитрием Сосновским и разобраться, в чем же причина такого результата. Кроме того, мы поинтересовались также и его мнением о перспективах Александра в финальной схватке с казахским боксером Абилханом Аманкулом.

— Дмитрий Дмитриевич, можно ли назвать "провалом" такой неутешительный показатель в плане завоеванных наград нынешнего Чемпионата мира для команды, которая несколькими месяцами ранее стала сильнейшей командой Европы? Откровенно говоря, многие ожидали, что медалей мы завоюем куда больше.

— Лично я, как и весь тренерский состав нашей команды, прекрасно понимали, что в Гамбурге мы получим одну, максим две-три медали. Никто иллюзий не питал. Чтобы рассчитывать на аналогичный или приближенный показатель по полученным наградам, как в Харькове, нам нужно было гораздо больше времени на восстановление и плановую подготовку. Ведь выйти дважды на пик формы за два месяца — это нереально. Менее чем через неделю после завершения континентального первенства мы сразу отправились на тренировочный сбор. Было заметно, что ребята выглядели как физически, так и психологически несколько истощенными.

— Но Дмитрий Дмитриевич, практически все команды, участвовавшие в Чемпионате мира, находятся в равных условиях...

— Кто вошел в лидирующую тройку по количеству участников в полуфиналах чемпионата мира? Куба — семь боксеров и по шесть боксеров от Казахстана и Узбекистана. Три боксера от команды США. Чемпионат Америки закончился раньше чемпионата Европы, а чемпионат Азии фактически двумя месяцами раньше по сравнению с Чемпионатом Европы. Это и дало им возможность лучше восстановиться и подготовиться к мировому форуму. Скажу вам больше: из сорока полуфиналистов Чемпионата мира-2017 представителей Европы на этой стадии осталось всего 10! Я такого за свою тренерскую карьеру вообще вспомнить не могу. Вспомните сколько финалистов было в Харькове от сборной Англии... Семь... А в полуфинал Чемпионата мира вышел только один боксер. Вот с этого надо и начинать анализ. Мы должны возвращаться к схеме, когда чемпионаты Европы и мира должны проходить в разные годы, как это было раньше. Такой формат, по моему мнению, будет оптимальным для всех.

— Как вы считаете, больше психологические или физические аспекты в настолько напряженном соревновательном и тренировочном графике истощили бойцов?

— Многие аспекты сыграло решающую роль... Самое главное, повторюсь еще раз, что у нас вообще не было времени на восстановление... В этом году у нас было три главных старта — Чемпионат Европы до 22 лет, Чемпионат Европы среди мужчин и, непосредственно, мировое первенство в Германии. Конечно, приоритет в этих соревнованиях мы прогнозируемо отдали домашнему Чемпионату Европы. Мы прекрасно понимали, сколько было выполнено работы руководством Федерации бокса Украины, чтобы провести эти исторические для нашей страны соревнования у нас на Родине. Поэтому все усилия мы направили именно на континентальное первенство, на котором стремились показать как можно лучший результат. Мы вывели команду на пик формы именно на домашний Чемпионат Европы и в итоге мы стали сильнейшей командой континента. Считаю, что это большое достижение.

— Не могу не отметить, что много нареканий со стороны болельщиков было направлено на неоднозначное судейство по отношению к нашим бойцам на Чемпионате мира в Германии...

— Действительно, были поединки, где результат нас, мягко говоря, удивлял... Однако в этих поединках наши боксеры тоже должны были приложить еще больше усилий для победы. Это Чемпионат мира, где, боксируя вполсилы, пройти дальше не получится. Однако, опять же, по моему мнению, Виктор Выхрист и Николай Буценко должны были проходить дальше. Также хорошо выглядели в своих противостояниях Евгений Барабанов, Юрий Шестак... Для меня лично и всего тренерского состава нашей команды было важно пересмотреть наших боксеров на таких соревнованиях, где действительно боксировали лучшие. Мы увидели именно то, о чем нам необходимо работать в дальнейшем. Думаю, со мной будут солидарны сторонники и поклонники бокса, что даже в тех поединках, в которых мы проигрывали, наши боксеры выглядели достойно. Наши бойцы провели ряд чрезвычайно хороших и "равных" поединков с призерами Олимпийских игр и чемпионатов мира, и это вселяет оптимизм. Некоторым не хватало каких-то мелочей для победы. Главное теперь — детально проанализировать все поединки и планомерно двигаться исключительно вперед. Убежден, что потенциал у этой команды огромный.

— Дмитрий Дмитриевич, уже завтра Александр Хижняк проведет свой решающий бой на Чемпионате мира. Какие шансы отдаете нашем бойцу на победу?

— Прогнозы я давать не буду. Скажу лишь то, что Александр имеет все необходимое для того, чтобы победить в финале Чемпионата мира. Хочу отметить, что в финале весовой категории до 75 кг будут боксировать два действительно лучших боксера турнира. Убежден, что ребята подарят зрителям незабываемое шоу. Мечтаю, чтобы победителем этого поединка вышел именно наш боксер.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
бокс Чемпионат мира Хижняк Гамбург Сосновский Аманкул
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
08:28
Япония воспротивилась российским истребителям на Курилах
08:05
Сигал высказался по поводу своей новой работы в российском МИД
07:50
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
07:35
Донецкий боевик обвинил Корнета и Плотницкого в обстрелах Луганска ради власти
07:12
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
06:58
Потерянное поколение: украинцы массово пускают корни в Польше мнение
06:35
Топ-5 самых сложных знаков Зодиака
06:14
«Политический хаос». Журналист объяснил, почему в Украине нужно отменить президентские выборы
05:51
В Сети появился новый рейтинг самых красивых порнозвезд
05:20
Нарколог назвал утоляющий жажду алкогольный напиток
04:44
У Путина иссякают ресурсы для контроля над обществом — политолог
04:13
Под Хмельницким нашли бесхозный контейнер с радиоактивным веществом
03:39
NASA показало фотографию "космического призрака"
03:02
В Британии женщина забыла об оральном сексе в поезде с незнакомцем
02:36
«Эталон шарма». Джанабаева снялась в клипе в необычном платье: фото
02:17
В России в объектив камеры попал побег ребенка в подгузнике из детсада: видео
01:59
В Румынии на доме писателя и жертвы Освенцима написали антисемитские лозунги: фото
01:29
В Хмельницком многотонный грузовик упал с моста в реку: жуткие фото
00:56
«Волочкова отдыхает». Собчак у моря села на шпагат: фото
00:27
В новом сезоне «Карточного домика» Кремль залили кровью: фото
05 августа, воскресенье
23:55
В Индонезии десятки людей погибли из-за масштабного землетрясения: фото
23:24
Угроза для людей и рыб: раннее цветение Днепра грозит катастрофой. Видео
22:55
Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео
22:51
Раскрыты подробности покушения на президента Венесуэлы Мадуро
22:27
Путин во время визита в Крым посетил оперу и «печальное зрелище»: фото
22:26
Минобороны Украины обнародовало праздничное видео ко дню ВВС ВСУ
22:07
Смертельные гонки: в Индии рухнувшая трибуна убила зрителей
21:45
Глава района в РФ назвал «Майданом» возмутившихся селян на церемонии открытия фонаря: фото
21:45
В Украине зафиксирована новая страшная болезнь: под угрозой головной мозг и нервная система
21:01
Оккупанты могут разрушить в аннексированном Крыму Херсонес
20:59
Мила Йовович похвасталась сбором урожая: фото
20:44
"Недлинная порнуха с элементами футбола": Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм
20:30
Боец ВСУ разоблачил российский фейк о проводах девушки в Москву: фото
19:54
Президент Сербии провел аналогии между Гитлером и Хорватией
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря Шойгу
19:23
В Лисичанске до смерти забили палкой приехавшего навестить родителей военного ВСУ: видео
19:15
Напали на второе авто: появились новые подробности гибели в ЦАР журналистов из РФ
18:57
В оккупированном Крыму собрались раскулачивать местных "депутатов"
18:35
В 2018 году в прокате окажутся 18 украинских фильмов
18:08
Трамп выдвинул очередное обвинение американским СМИ
17:59
"Материнский променад". Папарации "поймали" гуляющую с детьми в Подмосковье Лободу:фото
17:40
Госдепартамент США вызвал "на ковер" российского дипломата
17:37
"Козлы вонючие". Лариса Ницой "разнесла в пух и прах" компанию Rozetka за торговлю товарами из РФ
17:08
На "синей ветке" киевского метро произошел сбой
16:56
Ким Кардашян с сестрами снялась в элегантном нижнем белье: фото
16:51
"Дверь и правда поплыла": Волочкову раскритиковали за "криворукий" фотошоп
16:24
Ответственность за покушение на Мадуро взяли на себя "Фланелевые солдаты"
16:10
В Сеть выложили список боевиков, погибших в июле на Донбассе
16:00
Готовили убийство конкурента: в Испании задержали главарей русской мафии
15:39
В Альпах разбился пассажирский самолет с туристами
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять