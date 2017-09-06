Ярмоленко об отборе на ЧМ-2018: сборной Украины не хватает стабильности

Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко заявил, что в матчах отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2018 команде пока не хватает стабильности.

Об этом он рассказал, комментируя прошедшую игру с Исландией, пишет dynamo.kiev.ua.

В то же время спортсмен подчеркнул, что ключевым моментом в противостоянии стал первый пропущенный гол, тот подкосил украинцев.

"Нам пока не хватает стабильности по ходу отборочного цикла. Но для нас ничего не потеряно — впереди есть еще два матча — в них нужно набирать шесть очков и выходить из группы", — отметил футболист.

Напомним, 5 сентября в столице Исландии — Рейкьявике — сборная страны победила украинскую команду со счетом 2:0, оба гола были забиты во втором тайме. Узнать больше об игре можно здесь.