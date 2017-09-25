Лучший новичок Бундеслиги и лучший игрок старта сезона. В Германии оценили игру Ярмоленко

Украинский футболист Андрей Ярмоленко стал победителем сразу в двух номинациях авторитетной немецкой газеты Bild.

Об этом сообщает Football.ua.

Газета провела два опроса среди фанатов. Читателями издания Андрей был признан лучшим новичком Бундеслиги. Украинец набрал 45 процентов голосов, став безоговорочным лидером в этой категории.

Также 27-летнего хавбека признали лучшим футболистом на старте чемпионата Германии. Здесь Ярмоленко с 21 процентом голосов обошел таких игроков, как нападающий "Баварии" Роберт Левандовски (14 процентов) и форвард "Хоффенхайма" Марк Ут (14 процентов).

В рамках Бундеслиги Андрей успел провести 3 поединка, отметившись в них одной результативной передачей.

Напомним, ранее Ярмоленко стал лучшим игроком матча и попал в соборную тура.