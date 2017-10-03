"Марлоса — геть". Ультрас "Динамо" выступили против натурализации бразильца из "Шахтера"

Во время матча с луганской "Зарей" в Запорожье (4:4) ультрас киевского "Динамо" вывесили несколько баннеров, в которых, в частности, выступили против натурализации бразильца Марлоса.

Об этом идет речь в сообщении WBC Ультрас Динамо в Facebook.

"На этой игре мы еще раз выразили свою позицию по матчу Украина — Хорватия, на который билеты продаются по паспортам.

А также высказались против натурализации очередного игрока, который не смог заиграть в своей стране. Ведь натурализация как явление убивает всю суть понятия "национальная сборная", — сказано в заявлении фанатов столичной команды.

Напомним, ранее сообщалось, чтобы спасти футболистов "Карпат" от разъяренных ультрас, пришлось вызывать спецназ.

Фото: @wbc.kyiv.