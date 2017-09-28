Усиление сборной перед матчами отбора на ЧМ-2018. Порошенко предоставил Марлосу гражданство Украины

Бразильский полузащитник "Шахтера" Марлос получил украинское гражданство.

Соответствующий указ подписал президент Украины Петр Порошенко, сообщает "Украинская правда".

В Администрации президента говорят, что есть положительное решение комиссии по гражданству, но пока там не подтвердили и не опровергли информацию о наличии соответствующего указа. По данным ФФУ, в настоящее время идет процесс предоставления гражданства жене футболиста и его детям.

Источник не исключает, что бразильца дополнительно вызовут в сборную Украины на заключительные матчи отбора на ЧМ-2018 с Косово и Хорватией.

Марлос выступает в Украине с 2012 года. Сначала он играл за "Металлист", а в 2014 году подписал контракт с "Шахтером".

Отметим, что на сайте президента текст указа о предоставлении гражданства Марлосу отсутствует.

Напомним, ранее Марлос заявлял, что уже перерос уровень донецкого клуба и хочет продолжить карьеру в более сильном чемпионате Европы.