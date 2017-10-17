Журналист о новом провале киевлян: "Шахтеру" не нужно выпрыгивать из штанов — "Динамо" все сделает"

17 октября 2017, 16:18

Снова киевская команда перепутала время начала матча, пишет Франков.

"Динамо" потерпело неудачу в Одессе

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков прокомментировал победу "Черноморца" над киевским "Динамо" со счетом 2:1 в матче 12 тура УПЛ.

Он отметил, что это была типовая для нынешнего "Динамо" игра, сообщает sport.ua.

"Шахтеру" вовсе не нужно выпрыгивать из штанов в очных поединках — "Динамо" само всё сделает", — отметил журналист.

"Снова киевская команда перепутала время начала матча и на добрые полчаса задержалась в раздевалке. Управляемость от матча к матчу не повышается. Разумеется, камень в сторону тренерского штаба. Первый, но не последний", — подчеркнул Франков.

"В который раз поистине чудовищно сыграла оборона, раз от разу вынужденно выходящая всё в новом и в новом составе. Определенное подозрение, что не кто иной, как Кадар, тянет всех за собой, но у каждого, конечно, свои недостатки, и это еще мягко сказано. Понимание, как эту оборону организовать, а может быть, и сама возможность оптимального решения, явственно отсутствует. Кого тут винить? Вопрос. Впереди-то очевидны какие-то зимние меры.

Когда приходит в себя полузащита и отжимает соперника от ворот, защита сразу начинает выглядеть лучше и даже вполне удобоваримо. Вот сколько она наварит в начальный период матча – от этого и зависят дальнейшие шансы "Динамо" отыграться и даже взять три очка. Боюсь, что когда-нибудь киевляне встретятся с соперником, который им в этот период анабиоза и беспомощности отгрузит пятерку, и административные меры воздействия станут неизбежными…", — добавил он

В свою очередь, бывший игрок и тренер киевской команды Йожеф Сабо также отреагировал на последнюю неудачу киевлян.

Он считает, что некоторым игрокам не место в клубе, потому что такая команда, как "Динамо" должна играть намного лучше.

"Я уже год говорю, что в Динамо практически нет средней линии. Полузащитники не умеют ни отбирать, ни организовывать игру. А в Одессе был просто цирк. Динамо выглядело командой класса Б. Защиты вообще не было. Мне стыдно за такую игру.

В сегодняшнем Динамо есть много футболистов, которые по классу должны играть в команде Первой лиги. Их мастерство не дает им право выступать за такой клуб, как "Динамо" Киев. Я очень расстроен и не только потому, что проиграли. Нет никакой игры! Я не видел ни забегания, ни скрещивания. Как пас — так чужому. В защите вообще проходной двор", — цитирует Сабо 1927.kiev.ua.

А экс-нападающий "Черноморца" Иван Гецко заявил, что подбор футболистов не соответствует уровню "Динамо", пишет sport.ua.

"Это надо признать и создавать клуб заново. Ребров, уходя, сказал хорошие слова. Нужно все, что есть, отбросить, поставить молодых, из своей школы — и делать новую команду: ну раз уж нет возможности приобрести классных футболистов за рубежом. Все, что мы имеем на сегодня в "Динамо", настораживает. Покупаются коты в мешке, которые никак не могут раскрыться. Я не вижу, чтобы их класс был выше, чем у своих ребят. Тот же Кадар — сладкая булочка для нападающего. Если бы он играл в мои времена, я бы, наверное, за счет голов из-под него был бы лучшим бомбардиром всех чемпионатов. И за такого человека платить такие деньги! (по данным Transfermarkt — 2,5 млн. — ред.) Я в шоке. И ведь он такой в "Динамо" не один. Чего не скажешь о "Шахтере". Там идет точечный подбор футболистов. Играет человек три-четыре года за дончан, и его продают с приличной выручкой для клуба. Кстати, обратите внимание, Киев на выезде в этом сезоне практически не играет. Но когда до гостевых матчей доходит, видим 0:0 с "Ворсклой", 4:4 с "Зарей", "0:2" с "Янг Бойз"... Ну вы представляете, "Динамо" Киев стало домашней командой, как в мою бытность "Карпаты", которые никто не мог победить во Львове. Дома киевляне играют хорошо, на выезде — как получится. Это говорит о классе команды. Все летит в прах... В воскресенье мы увидим противостояние грандов — "Динамо" — "Шахтер". Но гранд там один, киевляне — гранд в кавычках. После предстоящего матча, думаю, все с чемпионством будет ясно. Увы, уже в октябре", — подчернул Гецко.

Напомним, ранее главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич назвал причину упущенной победы над "Зарей".

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Динамо Шахтер провал поражение Франков Сабо
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