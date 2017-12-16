Украинский пловец стал серебряным призером чемпионата Европы

Украинец Андрей Говоров завоевал серебряную медаль на Чемпионате Европы по плаванью в Копенгагене (Дания).

Как сообщает официальный сайт турнира, наш плавец проплыл дистанцию 50 метров баттерфляем за 22,43 секунды, уступив только россиянину Александру Попкову, который проплыл на 0,01 секунды быстрее.

Вместе с тем, Говоров на 0,01 секунды опередил британского чемпиона мира Бенджамина Проуда и Себастьяна Сабо из Сербии, которые показали абсолютно одинаковый результат и получат две бронзовые медали.

Напомним, украинский пловец стал триумфатором на летней Универсиаде-2017.