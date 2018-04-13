Жеребьевка Лиги Европы. Стали известны полуфинальные пары

В пятницу, 13 апреля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы.

Полуфинальные пары выглядят следующим образом: "Олимпик" (Франция) — "Зальцбург" (Австрия); "Арсенал" (Англия) — "Атлетико" (Испания).

Отметим, что встречи 1/2 финала Лиги Европы намечены на 26 апреля и 3 мая. Финал 16 мая примет французский Лион.

Действующим победителем турнира является "Манчестер Юнайтед". Отметим, что жеребьевка полуфиналов Лиги чемпионов пройдет в 14.00 по киевскому времени.

Напомним, в четверг, 12 апреля, состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы.