Пора домой. Шейхи отправили Реброва в отставку

Бывшего тренера киевского "Динамо" Сергея Реброва отправили в отставку с поста главного тренера клуба из Саудовской Аравии "Аль-Ахли".

"Аль-Ахли" прекратил сотрудничество с Сергеем Ребровым", — говорится в заявлении клуба в Twitter.

Также сообщается, что команду возглавит тренер из Туниса Фатхи Аль-Жабаль.

Напомним, Ребров возглавил "Аль-Ахли" в июне 2017 года.

Под руководством украинского тренера клуб занял второе место в чемпионате Саудовской Аравии. В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Азии "Аль-Ахли" выиграл свою группу, набрав 14 очков.