Стали известны все участники УПЛ сезона 2018/2019

Киевский "Арсенал" (победитель 1-й лиги), черниговская "Десна" и "Полтава" стали участниками украинской футбольной Премьер-лиги.

Команда из Чернигова, которая должна была играть в УПЛ еще в прошлом сезоне, но не прошла аттестацию, разгромила со счетом 4:0 в стыковых матчах "Зирку" после выездной ничьи 1:1.

"Десна" — "Зирка" 4:0 (1:1 — первый матч)

Голы: Д. Фаворов, 38, Арвеладзе, 52, 87, Волков, 63.

"Десна": Литовка — Д.Фаворов, Ермаков, Головко – Мостовой, Огиря, Коберидзе, А. Фаворов (Безбородько, 79) — Филиппов (Мельник, 88), Арвеладзе, Волков (Банасевич, 82).

"Зирка": Лепка — Малиновский, Братков, Маткобожик, Гафаити, Кейта – Аверьянов, Кондраков, Гедж (Дрышлюк, 62), Чичиков (Семка, 46) — Билоног (Ходаковский, 46).

Предупреждения: Волков, Ермаков — Аверьянов, Гафаити, Семка, Дрышлюк.

На 25-ой минуте Артем Фаворов не реализовал пенальти (штанга).

Во второй паре "Полтава" и "Черноморец" обменялись минимальными домашними победами, а в овертайме полтавского матча представитель Первой лиги еще дважды забил одесситам. Для клубов Первой лиги выход в УПЛ стал дебютным.

"Полтава" - "Черноморец" 3:0 (первый матч — 0:1)

Голы: Дегтярев, 67, 105, 113

"Полтава": Крынский — Иванов, Парамонов, Башлай, Голиков — Покотылюк, Крапивный (Савченко, 60), Савин (Жичиков, 83), Насибулин — Мединский, Ковпак (Дегтярев, 66)

"Черноморец": Новак — Романюк, Смирнов, Ищенко, Люлька (Зубейко, 25) — Ориховский (Матяж, 106), Бобко — Татарков (Чорний, 86), Ковалец, Третьяков — Гладкий

Предупреждения: Насибулин, Савченко, Башлай — Романюк, Смирнов

Удаление: Романюк, 110 (вторая желтая карточка)

В следующем сезоне УПЛ сыграют: "Шахтер", "Динамо", "Ворскла", "Заря", "Мариуполь", "Верес", "Александрия", "Карпаты", "Олимпик", "Арсенал" Киев, "Полтава" и "Десна".

Напомним, ранее стала известна итоговая таблица УПЛ.