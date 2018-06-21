Аргентина - Хорватия 0:3. Команду Месси растоптали в Нижнем Новгороде. Видео голов

В четверг вечером в группе D прошел первый матч второго тура между фаворитами группы - сборными Аргентины и Хорватии.

Хорватам удалось закрыть Месси, прижав его прессингом и вынуждая получать мяч как можно дальше от штрафной — не давая возможности участвовать в завершении эпизода, изматывая необходимостью тащить мяч. В первые 45 минут игры лидер аргентинцев всего 20 раз касался мяча. Меньше касаний в первом тайме сделали только Серхио Агуэро (7), Анте Ребич (17) и Иван Перишич (17).

Второй тайм начался с ошибки голкипера Аргентины Кабальеро, который сбросил мяч прямо на подъем Ребичу, и полузащитник "Айнтрахта" ударом с лета отправил мяч в ворота. А за десять минут до окончания поединка точный удар под штангу удался Луке Модричу.

Латиноамериканцы впервые с 1974 года не смогли победить в двух стартовых играх чемпионата мира. В первой встрече ЧМ-2018 аргентинцы сыграли вничью с Исландией (1:1).

Подопечные Хорхе Сампаоли значительно усложнили себе задачу выхода из группы. У Месси и ко всего 1 очко после 2 туров ЧМ. Теперь для Аргентины многое будет зависеть не только от третьего тура, но и от того, как завтра сыграют два других участника группы D - Нигерия против Исландии.

Хорватия обеспечила же себе выход в плей-офф чемпионата мира. Сейчас они лидируют в группе D, на их счету 6 очков. В последний раз сборная Хорватии добивалась выхода в плей-офф на чемпионате мира в 1998 году. Тогда они также были в группе со сборной Аргентины, которая вышла с первого места.

Аргентина – Хорватия 0:3

21 июня, "Стадион Нижний Новгород"

Голы: 0:1 – 53 Ребич, 0:2 – 80 Модрич, 0:3 - Ракитич.

Аргентина – Кабальеро, Отаменди, Меркадо, Тальяфико, Маскерано, Перес (Дибала, 68), Сальвио (Павон, 56), Меса, Акунья, Месси, Агуэро (Игуаин, 54).

Хорватия – Субашич, Ловрен, Стринич, Врсалько, Вида, Модрич, Брозович, Перишич (Ковачич, 82), Ракитич, Ребич (Крамарич, 57), Манджукич.

Предупреждения: Ребич (39), Меркадо (51), Манджукич (58), Врсалько (67), Отаменди (85), Акунья (87).