Сербия – Бразилия 0:2, Швейцария – Коста-Рика 2:2. "Кудесники мяча" и швейцарцы в 1/8 ЧМ-2018: видео голов

В среду, 27 июня, на проходящем в России ЧМ-2018 состоялись матчи заключительного тура в группе Е.

Сборная Сербии встречалась со сборной Бразилии и уступила со счетом 0:2. "Кудесники мяча" добыли уверенную победу, набрали 7 очков и заняли первое место в группе.

Счет в матче был открыт в первом тайме. На 36-й минуте Паулиньо принял заброс мяча от Коутиньо из глубины поля и перебросил мяч через вышедшего из ворот вратаря сербов.

Во втором тайме бразильцы сумели удвоить свое преимущество. На 68-й минуте Неймар стал автором результативной передачи. Игрок ПСЖ выполнил подачу с углового точно на голову Тиаго Силве, который отправил мяч в сетку.

Теперь в 1/8 финала сборная Бразилии встретится с командой Мексики.

Сербия — Бразилия 0:2

Голы: Паулиньо, 36, Силва, 68

Сербия: Стойкович — Рукавина, Велькович, Миленкович, Коларов — Матич, Милинкович-Савич — Льяйич (Живкович, 75), Тадич, Костич (Радоньич, 82) — Митрович (Йович, 89)

Бразилия: Алиссон — Фагнер, Миранда, Силва, Марсело (Филипе Луис, 10) — Каземиро, Паулиньо (Фернандиньо, 66), Коутиньо (Ренато Аугусто, 80) — Виллиан, Габриэль Жезус, Неймар

Предупреждения: Льяйич, Матич, Митрович

Во втором матче встречались сборные Швейцарии и Коста-Рики, игра завершилась вничью 2:2. Итоговый счет позволил швейцарцам набрать 5 очков и финишировать на втором месте.

Счет в матче был открыт на 31-й минуте точным ударом швейцарца Брелима Джемали.

Во втором тайме костариканцы сумели отыграться. На 56-й минуте красивым ударом Кендалл Вастон забил гол в ворота соперника.

В концовке матча команды обменялись голами. На 88-й минуте точный удар нанес Йосип Дрмич, а в добавленное арбитром время, на 90+3 минуте Брайан Руис с долей удачи реализовал одиннадцатиметровый удар.

Швейцария — Коста-Рика 2:2

Голы: Дземаили, 31, Дрмич, 88 — Уостон, 56, Руис, 90+3 (с пенальти).

Швейцария: Зоммер — Лихтштайнер, Аканжи, Шер, Родригес — Джака, Берами (Закария, 60) — Шакири (Ланг, 81), Дземаили, Эмболо — Гавранович (Дрмич, 69).

Коста-Рика: Навас — Акоста, Гонсалес, Уостон — Гамбоа (Смит, 90+3), Борхес, Гусман (Азофейфа, 90+1), Овьедо — Руис, Кэмпбел — Колиндрес (Уоллас, 81).

Предупреждения: Лихтштайнер, Закария, Шер — Гамбоа, Кэмпбелл, Уостон.

Отметим, что теперь в 1/8 финала швейцарцы сразятся со сборной Швеции.

Напомним, ранее в группе F Южная Корея победила Германию 2:0, а Мексика уступила Швеции со счетом 0:3.