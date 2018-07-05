Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей плей-офф 6 июля

5 июля 2018, 09:00

Российский мундиаль постепенно вплотную приблизился к своему экватору - матчам 1/4 финала.

Кубок Чемпионата мира

В Нижнем Новгороде, в пятницу, 6 июля, в рамках в 1/ 4 финала мирового футбольного первенства сойдутся в практически "смертельной битве" сборные Уругвая и Франции. Начало матча – 17.00

Уругвайцы в предыдущей стадии плей-офф ЧМ-2018 минимально (2:1) обыграли сборную Португалии и отправили многократного обладателя "Золотого мяча" Криштиану Роналду восвояси. Французы же в искрометном и полном неожиданных поворотов матче одолели Аргентину  во главе с другой звездой современного футбола Лионелем Месси — 4:3.

Как считают эксперты, в пятничном матче инициатива наверняка будет принадлежать Франции, в то а Уругвай, скорее всего, будет играть "вторым номером" и "ловить свое счастье" на контратакуя. Соответственно, особого риска и изобилия опасных/голевых моментов не стоит ждать – цена ошибки высока и громаден груз ответственности. Вероятен также вариант, что судьба прохода в полуфинал решится в экстра-таймах либо вовсе в серии 11-метровых.

Любопытную "приправу" для матча создаст еще и противостояние одноклубников – Киллиана Мбаппе и Эдинсона Кавани, выступающих за "Пари Сен-Жермен". Этому может помешать лишь травма уругвайца, полученная в матче с португальцами.

В конторе bet365 дают на победу Франции коэффициент 2,0, а на выигрыш Уругвая – 4,6. Ничейный исход оценивается в 3,2.

В конторе William Hill триумф французов тоже оценили высоко − коэффициентом 2,0, а победу уругвайцев в 4,33.

 

Немного позднее в этот же день, в Казани между собой сойдутся сборные Бразилии и Бельгии. Начало матча в 21.00.

Во время предыдущей стадии плей-офф ЧМ-2018 "кудесники мяча" одолели мексиканцев, забив им два безответных мяча, а бельгийцы добились сверхволевой победы над японцами со счетом 3:2 (проигрывая по ходу матча в два гола).

В четвертьфинальном матче и Бразилия, и Бельгия должны много и активно атаковать – к этому располагает "прокачанная" линия нападения. Соответственно, с забитыми в обе стороны мячами в игре проблем быть не должно. На атаки Неймара, Коутиньо, Паулиньо бельгийцы легко ответят наступлениями Эдена Азара, Кевина Де Брюйне и Ромелу Лукаку. Все же небольшое преимущество эксперты отдают Бразилии, поскольку эта сборная, помимо пяти выигранных мундиалей, имеет в своем активе сотни сыгранных матчей на таком уровне. Бельгийцы же аналогичными титулами и опытом не могут никак – для них ЧМ-2018 − всего лишь второй турнир такого уровня после многолетней паузы.

На победу Бразилии букмекеры из конторы bet365 дают коэффициент 2,1, а на выигрыш Бельгии – 3,75. Ничейный исход − 3,5.

Практически солидарны с ними букмекеры из конторы William Hill, которы на триумф "пентакампеонов" тоже дают 2,1, а на победу бельгийцев – 3,6.

 

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футбол Спорт Франция Бразилия плей-офф Бельгия Уругвай 1/4 финала
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