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Александр Свищев: Стратегия развития водного поло и поддержка юниоров - главные приоритеты ФВПУ

Олег Макаров
29 октября 2024, 10:24актуально
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Александр Свищев - президент Федерации водного поло Украины
Александр Свищев - президент Федерации водного поло Украины

Во Львове прошла внеочередная конференция Федерации водного поло Украины (ФВПУ), где были обсуждены ключевые вызовы и перспективы для украинского водного поло на 2024 год. Президент ФВПУ Александр Свищев выступил с инициативой создать рабочую группу для разработки стратегии развития водного поло на ближайшие 5 лет.

"Мы должны планировать развитие водного поло на несколько лет вперед, учитывая сложную ситуацию из-за войны. Наша цель - создать дорожную карту для развития спорта, привлечь к этому процессу всех специалистов и функционеров. Особое внимание стоит уделить развитию юниорского водного поло и расширению судейского сообщества", - подчеркнул Свищев.

Во время конференции также рассмотрели вопросы организации чемпионатов Украины среди мужчин, женщин, юниоров и юниорок. Уделили внимание проблемам, с которыми сталкиваются молодые спортсмены, в частности, по переходу из юниорского водного поло во взрослое.

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Председатель тренерского совета среди юношей Евгений Наумчик представил на конференции планы и перспективы развития детско-юношеского водного поло в Украине. А судья международной категории Вячеслав Белевцов объявил о привлечении молодых арбитров, в возрасте 18-20 лет, к судейству матчей среди юниоров, что будет способствовать расширению судейского сообщества в стране.

Александр Свищев: Стратегия развития водного поло и поддержка юниоров - главные приоритеты ФВПУ

Александр Свищев отметил важность развития молодых судей, которые будут привлечены к обслуживанию юниорских соревнований.

"Мы должны работать над расширением судейского сообщества, в частности воспитанием молодых арбитров, которые сначала будут судить юниорские соревнования, а дальше смогут работать на соревнованиях взрослых", - отметил Свищев.

Александр Свищев: Стратегия развития водного поло и поддержка юниоров - главные приоритеты ФВПУ

Недавно, Александр Юрьевич Свищев также принял участие в открытии Всеукраинского турнира по водному поло памяти Виталия Лисуна, который стал важным событием для украинского спорта. Свищев подчеркнул, что такие турниры способствуют развитию водного поло и сохранению памяти о выдающихся деятелях спорта.

Александр Свищев: Стратегия развития водного поло и поддержка юниоров - главные приоритеты ФВПУ

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