Чемпион-путинист устроил истерику из-за "беспредела" МОК перед Олимпиадой-2024

Экс-олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что МОК необходимо пресекать требования НОК Украины не допускать россиян на Олимпиаду-2024.

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Дмитрий Васильев известен своими пропутинскими взглядами / коллаж Главред, фото "Википедия", ua.depositphotos.com

Известный спортсмен-путинист и двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев впал в истерический раж после требования Национального комитета Украины не допускать российских борцов и борчих на Олимпиаду-2024 в Париже. Свое напускное негодование он выразил в комментарии российким пропагандистским СМИ.

Дело в том, что накануне НОК Украины, Минспорта и Ассоциации спортивной борьбы Украины направили в Международный олимпийский комитет письмо, в котором говорится о необходимости запретить российским борцам выступать на Олимпиаде-2024 в Париже. Речь идет о российских борцах Заурбеке Сидакове, Зауре Угуеве, Миладе Алирзаеве, Сергее Семенове, Надежде Соколовой, Алине Касабиевой, Ханум Велиевой, Наталье Малышевой и Артуре Найфонове, а также белоруске Ванессе Колодинской.

"Украину до этого беспредела довела команда Баха в МОК. Ведь после начала СВО он первым призывал отстранять всех россиян во всех видах спорта от участия в международных соревнованиях. И теперь вслед за НОК Украины НОК каждой страны может указывать МОК, что нужно делать. Вот до чего довела спорт политика Баха", – гневно говорил Васильев.

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Правда, в комментариях его не поддержали и начали высмеивать.

"А еще Бах дамбу прогрыз, возглавляя восстание бобров", "Украину до этого беспредела довела команда Баха в МОК. Скажите, а часовню тоже Бах?", "Точно до этого довела политика Баха? А то ведь на Спортс пишут, что другой дед приложил руку к этому", ‒ написали они глумливо.

Допуск РФ до Олимпиады

Международный олимпийский комитет выступил с новым заявлением по отстранению спортсменов России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты.

При этом атлеты должны соответствовать определенным критериям, в том числе не поддерживать войну в Украине.

Как заявил президент МОК Томас Бах по итогам заседания исполкома организации на пресс-конференции, российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в индивидуальных международных соревнованиях под нейтральным статусом.

При этом представители стран-агрессоров не смогут бороться за медали на командных турнирах. Это вызвало возмущение в РФ.

Позднее ярая путинистка и президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призвала спортсменов из страны-агрессора РФ бойкотировать Олимпийские игры-2024 в Париже.

"Они уже сразу вычленили тех, кто согласен с правительством и конкретно с президентом нашей страны по вопросу "чей Крым?", состоишь ли в отношениях с силовыми структурами, например, "Динамо", ЦСКА и т.д. Надо не воздержаться от поездки на ОИ, а плюнуть на них. Спортсмены – наши дети, а мы должны до них все донести и правильно объяснить. Это реально горько, что не поедем на Олимпийские игры, но это не горе. Горе – это когда мать теряет своего сына, вот это горе", – говорили Вяльбе.

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