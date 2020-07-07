О легендарном тренере Динамо снимут художественный фильм

О тренере Динамо снимут полнометражный фильм / dynamo.kiev.ua

О легендарном тренере киевского Динамо Валерии Лобановском снимут художественный фильм.

Студия KINOROB заключила меморандум с киевским Динамо о съемках ленты, которая будет называться Наставник.

История будет основана на событиях периода 70-х годов прошлого века. Подготовка к съемкам длится уже полгода. В настоящий момент идет доработка сценариев, кастинг и создание всех необходимых условий для начала процесса

"Мы задумывали Наставник как мотивирующий художественный фильм, фильм-событие, фильм-подъема. Валерий Лобановский - настоящий герой Украины и почти идеальный персонаж для фильма-байопика: непростой уникальный характер, гениальная личность и действительно легендарная историческая фигура. Это человек, который сделал целых три эпохальные супер-команды, каждая из которых не только оставила свой след в истории футбола, но и воспитала обладателей "Золотого мяча" - Блохина, Беланова и Шевченко. Он является одним из самых выдающихся футбольных тренеров современности. Нашей целью является создание национального фильма-события для широкой современной аудитории", - сказано в заявлении продюсеров.

Как писал Главред, Сергей Ребров заявил, что Валерий Лобановский одинаково относился ко всем игрокам и ни на кого не кричал.

Валерий Лобановский создал три сильных поколения киевского Динамо: первое выиграло Кубок обладателей Кубков сезона 1974/75 и Суперкубок УЕФА-1975, второе - Кубок обладателей Кубков сезона 1985/86, третье дошло до полуфинала Лиги чемпионов-1998/99.

Легендарный тренер умер в 2002 году из-за проблем с сердцем. Его именем был назван стадион Динамо, а рядом с ареной установлен памятник Мэтру. Также каждый год проводится турнир памяти Валерия Лобановского.