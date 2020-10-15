Невзирая на "оранжевую" зону: Минздрав разрешил пустить болельщиков на Динамо - Ювентус

игроки Динамо / УНИАН

Руководство украинского Министерства здравоохранения разрешило провести матч группового этапа Лиги Чемпионов между киевским Динамо и туринским Ювентусом в присутствии болельщиков на столичном стадионе Олимпийский ‒ несмотря на то, что город официально находится в оранжевой зоне по китайскому коронавирусу и в нем запрещены массовые мероприятия.

Соответствующее решение ведомство вынесло в среду, 14 октября, передает пресс-служба киевского клуба.

Как сообщают в Динамо, 13 октября был подан в Минздрав официальный документ с просьбой разрешить провести поединок со зрителями на НСК Олимпийский. На следующий день руководитель ведомства Максим Степанов просьбу удовлетворил.

На данный момент достоверно неизвестно, откроют ли для болельщиков матчи Динамо против Барселоны (24 ноября) и Ференцвароша (8 декабря) в Киеве. Решение про их допуск будет принято Минздравом не ранее чем за пятнадцать дней до их проведения.

Согласно нынешним карантинным правилам, НСК Олимпийский может быть заполнен не более, чем на треть от общего числа мест на стадионе (21 015 из 70 050).

Матч Лиги Чемпионов между Динамо и Ювентусом пройдет уже в следующий вторник, 20 октября.

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