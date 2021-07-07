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Пиво, танцы и веселье: как футболисты сборной Украины отдыхают после Евро-2020

7 июля 2021, 16:54

Игроки сборной Украины активно делятся фотографиями и видео из отпуска.

Футболисты сборной Украины на отдыхе / instagram.com/yarmolenkoandrey

Футболисты сборной Украины в компании своих семей уехали на отдых. Однако даже за пределами футбольного поля игроки полетели вместе в отпуск.

Сразу трое футболистов Роман Безус, Андрей Ярмоленко и Сергей Сидорчук отправились в большой компании своих семей на заслуженный отдых.

Игроки активно делятся фотографиями и видео из отпуска в Черногории. В Instagram Ярмоленко появилась общая фотография за завтраком. Андрей коротко прокомментировал фото: "Друзья".

Не обошлось и без фотосессий. Однако участие в них принимали не вторые половинки футболистов, а сами игроки украинской сборной.

Роман Безус был в роли модели, а его фотографом стал Ярмоленко. Настоящий украинский тандем не только на футбольном поле, но и за его пределами.

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Футболист Руслан Малиновский со своей женой Роксаной готовится к операции в Италии и был замечен за распитием напитка, очень похожего на пиво.

Игроки Шахтера Тарас Степаненко, Андрей Пятов и Сергей Кривцов не полетели с командой в Украину, а остались с женами на несколько дней в Риме.

Позже Степаненко и Пятов вернулись, а Сергей Кривцов остался в Италии для дальнейшего обследования, после полученной травмы в матче Украина-Англия.

А вот голкипер Анатолий Трубин и Георгий Судаков обошлись без отпуска и уже присоединились к донецкому Шахтеру на сборах в Австрии.

Футболист киевского Динамо Артем Беседин, который в победном матче сборной Украины над Швецией, получил страшную травму отправился с женой восстанавливаться в Турцию.

Сборная Украины на Евро-2020 - о чем ранее сообщал Главред:

На групповом этапе Евро-2020 подопечные Шевченко добыли одну победу над Северной Македонией (2:1) и проиграли Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1).

Благодаря успешном стечению обстоятельств и победе Швеции над Польшей, Украина вышла в плей-офф.

В 1/8 финала наши футболисты в дополнительное время обыграли шведскую сборную (2:1).

В четвертьфинале украинцы играли с командой Англии и потерпели разгромное поражение – 0:4.

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