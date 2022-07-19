Разрыдалась из-за войны в Украине: в РФ именитую спортсменку затравили из-за отказа поддержать Путина

Дарья Касаткина / WTA, скриншот

Знаменитая спортсменка и первая ракетка России Дарья Касаткина не смогла сдержать эмоций после того, как высказался против войны в Украине и возможном запрете на возвращение в РФ из-за этих слов.

В интервью для YouTube-канала журналиста Виктора Кравченко, 25-летняя уроженка Тольятти, которая живет и тренируется в Барселоне, призналась, что бессильна перед решениями российских властей.

По словам Касаткиной, остановить главаря Кремля Владимира Путина на сегодняшний день не получается даже у объединенной Европы.

"Больше всего сейчас хочется, чтобы закончилась война. С 24 февраля не было ни одного дня, чтобы я не прочитала какую-то новость. Я к этому прямого отношения не имею. По минимуму – да. Но это х*рня по сравнению с тем, что происходит. Я не представляю, что переживают люди в Украине или те, у кого там есть родственники. Это кошмар. Если было что-что может хотя бы на 1% остановить это, без раздумий сделала бы... Но мы не можем никак повлиять. И от этого бессилие. Кто может на это повлиять... Европа них*ра не может сделать. Я хочу играть с теннисистами, которые могут вести подготовку так же, как и я, которым не нужно думать о том, что разбомбили их корты. Я не представляю, что это такое, когда у тебя нет дома, бл*дь. Не потому, что ты его еще не обрел, а потому, что у тебя его забрали", – сказала Касаткина, после чего расплакалась.

Депутаты в стране агрессора устроили откровенную травлю теннисистки.

"Публично признавшись в своей нетрадиционной сексуальной ориентации первая ракетка России Дарья Касаткина призвала юных спортсменов менять гражданство. Усматриваю в таких призывах пропаганду перехода в сборные других стран наших спортсменов, по сути – преступление против государства", – написал депутат Роман Терюшков.

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Другой политик, скандальный Виталий Милонов, заявил в комментарии , что Касаткина должна следить за своими словами.

"Она должна помнить, что у нас огромное количество молодых теннисистов, которые выслушают ту глупость, которую она сморозила, не подумав. Она смутила детей, а они же все копируют", – сказал депутат Metaratings.ru.

Отметим, что Дарья стала первой представительницей России из топ-рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), которая высказался против агрессии РФ в отношении Украины.

25 февраля теннисист Андрей Рублев также выступил против войны, написав антивоенный призыв на камере после выигранного матче.

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