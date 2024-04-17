УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Спорт

"Шрек о прекрасном заговорил": боксера-путиниста Валуева в Сети разругали за "наезд" на Макрона

Дмитрий Видоменко
17 апреля 2024, 15:19
Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев обрушился с грубой руганью в адрес президента Франции Эммануэля Макрона закрыть рот.
Валуев, Макрон
Николай Валуев решил разругать Эммануэля Макрона / коллаж Главред, фото УНИАН

Скандальный российский экс-чемпион мира по боксу, матерый путинист и депутат Госдумы РФ Николай Валуев в комментарии российских пропагандистских СМИ обрушился с руганью на президента Франции Эммануэля Макрона прекратить войну в Украине на время Олимпийских игр-2024 в Париже.

"Макрон как человек и государство напрямую участвует в конфликте на Украине. По идее должен был бы заткнуться, потому что даже не скрывает, что хочет отправить своих солдат в зону конфликта. Более того, они там есть. Недавно они привезли CAESAR [155-мм французская самоходная артиллерийская установка - Главред], в итоге прилетело по их же наемникам. Они регулярно получают гробы. О чем говорит Макрон? Его государство напрямую участвует в военных действиях, а он говорит о каком-то перемирии", - сказал путинист.

В комментариях возмутились бредням Валуева

видео дня

"Как же стыдно", "Достойный носитель великой русской культуры, о которой любят бубнить так называемые патриоты", "Сказал бы я на кого Валуев сам похож, но, боюсь, забанят", "Шрек о прекрасном заговорил. Потрясающе", "А Валуев не похож на человека разумного, скорее на австралопитека", ‒ написали они.

5678
5678
5678
5678
5678

Летние Олимпийские игры 2024

Летние Олимпийские игры 2024 - 33-е по счёту Олимпийские игры, которые планируется провести с 26 июля по 11 августа 2024 года. 13 сентября 2017 года МОК на своей 131-й сессии в Лиме официально объявил столицу Олимпийских игр — Париж. Париж ранее принимал у себя летние Олимпийские игры 1900 и 1924 годов.

К слову, Эммануэль Макрон 3 апреля, заявил, что, скорее всего, страна-агрессор Россия будет пытаться помешать проведению Летних Олимпийских игр в Париже, которые пройдут летом 2023 года.

Журналисты спросили у него, будет ли Россия пытаться как-то атаковать Олимпиаду.

"Я не имею никаких сомнений, в том числе в информационном плане ", — ответил политик.

Допуск РФ до Олимпиады

Международный олимпийский комитет выступил с новым заявлением по отстранению спортсменов России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты.

При этом атлеты должны соответствовать определенным критериям, в том числе не поддерживать войну в Украине.

Как заявил президент МОК Томас Бах по итогам заседания исполкома организации на пресс-конференции, российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в индивидуальных международных соревнованиях под нейтральным статусом.

При этом представители стран-агрессоров не смогут бороться за медали на командных турнирах. Это вызвало возмущение в РФ.

Позднее ярая путинистка и президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призвала спортсменов из страны-агрессора РФ бойкотировать Олимпийские игры-2024 в Париже.

"Они уже сразу вычленили тех, кто согласен с правительством и конкретно с президентом нашей страны по вопросу "чей Крым?", состоишь ли в отношениях с силовыми структурами, например, "Динамо", ЦСКА и т.д. Надо не воздержаться от поездки на ОИ, а плюнуть на них. Спортсмены – наши дети, а мы должны до них все донести и правильно объяснить. Это реально горько, что не поедем на Олимпийские игры, но это не горе. Горе – это когда мать теряет своего сына, вот это горе", – говорила Вяльбе.

Вас могут заинтересовать такие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Николай Валуев Эммануэль Макрон новости спорта Олимпиада-2024
Реклама

Главное за день

"Минус" вертолеты и ПВО: подробности мощнейшего удара по аэродрому в Джанкое

"Минус" вертолеты и ПВО: подробности мощнейшего удара по аэродрому в Джанкое

15:35 Украина
Там РФ делает ТУ-22М, из которых бьет по Украине: ГУР ударило по заводу в Татарстане

Там РФ делает ТУ-22М, из которых бьет по Украине: ГУР ударило по заводу в Татарстане

14:55 Мир
РФ готовит новую масштабную провокацию против Украины: в ГУР предупредили украинцев

РФ готовит новую масштабную провокацию против Украины: в ГУР предупредили украинцев

13:58 Украина
Все главные новости

Популярное

От Киркорова : Анастасия Стоцкая огорошила новым фото своих детей 52506

"От Киркорова": Анастасия Стоцкая огорошила новым фото своих детей

Влупил почти 7-балльный шторм: Украину накрыла жесткая магнитная буря 32501

Влупил почти 7-балльный шторм: Украину накрыла жесткая магнитная буря

РФ готовит ракетные удары по Украине: названые цели массированных атак 4840

РФ готовит ракетные удары по Украине: названые цели массированных атак

Температура опустится до 0 градусов, будет мокрый снег: где 17 апреля будет холоднее всего 2756

Температура опустится до 0 градусов, будет мокрый снег: где 17 апреля будет холоднее всего

Последние новости

15:52

Желтизна исчезнет за минуты: как отбелить кроссовки без соды - действует безотказно

15:47

Чего боятся осы: 4 лучших способа отпугнуть опасных насекомых

15:39

"Ей не говорите!": Татьяна Лазарева обнародовала секретное видео с ПугачевойВидео

15:35

Особенно для женщин: чем полезны помидоры

15:35

"Минус" вертолеты и ПВО: подробности мощнейшего удара по аэродрому в Джанкое

Наступление на Киев или Харьков даже 300-тысячной армией станет для РФ обломом - КузанНаступление на Киев или Харьков даже 300-тысячной армией станет для РФ обломом - Кузан
15:20

На саммите ЕС лидеры стран обсудят мировые войны: в Politico раскрыли детали

15:19

"Шрек о прекрасном заговорил": боксера-путиниста Валуева в Сети разругали за "наезд" на Макрона

14:55

Там РФ делает ТУ-22М, из которых бьет по Украине: ГУР ударило по заводу в ТатарстанеВидео

14:26

4 растения отпугивают грызунов: как избавиться от крыс в саду очень простым способом

Реклама
14:25

Дмитрий Monatik в третий раз станет отцом

14:22

Как убрать шерсть домашних животных: эксперты назвали 3 лучших способа

14:05

Почему пираты пили ром: правдив ли миф о морских разбойниках

13:58

РФ готовит новую масштабную провокацию против Украины: в ГУР предупредили украинцев

13:36

"Я бы их сожрал": путинист Охлобыстин сравнил внуков с "кусочками мяса"

13:34

Поплавский показал редкие фото своего сына и себя

13:28

Российские ДРГ заходят в Работино: в ВСУ рассказали, кто контролирует село

13:25

Как правильно варить сгущенку: идеальный рецепт за 20 минут от известного повара

13:13

Зачем замораживать трусы - вот что с ними произойдет

13:10

Встреча Шольца и Си: в ISW раскрыли, чью сторону на самом деле поддерживает Китай

12:39

Без помощи США Харьков рискует стать вторым Алеппо - мэр города

Реклама
12:33

Чешется кожа головы: врач раскрыл, почему на самом деле появляется перхоть

12:32

Количество пострадавших резко возросло: в ОВА рассказали, чем РФ атаковала ЧерниговФото

12:29

"НАТО ничего не может предоставить": эксперт оценил перспективу членства Украины в НАТО

12:28

Максим Галкин показал погром в доме после юбилея Аллы Пугачевой

12:10

РФ хочет обстрелами заставить горожан ехать из Харькова - Bloomberg

12:05

Украину накроют заморозки: синоптик назвала дату

11:52

Уничтожили "жирную" цель: в ГУР раскрыли детали пожара на аэродроме в Самаре

11:45

Конец света: Заворотнюк рассказала о жуткой ночи

11:36

10 погибших и более 20 пострадавших: Зеленский отреагировал на удар по ЧерниговуФото

11:31

"Потеряли 80% мощностей": в ДТЭК рассказали, что происходит с энергетикой

11:28

Алла Пугачева влепила предательнице Лолите - детали

11:20

Зачем француженки заливают подсолнечное масло в раковину

11:09

Дания выделила Украине новый пакет военной помощи на 300 млн евро

11:02

Под удар попали вертолеты и ПВО: ВСУ атаковали Крым новым оружием - СМИ

11:00

"Основа" борща резко подорожала: что происходит с ценами на популярный овощ

10:47

Китайский гороскоп на завтра 18 апреля: Лошади - будьте осторожны, Свиньи - будут мстить

10:21

Закон о мобилизации официально опубликован: вступит в силу через месяц

10:20

РФ не сможет достичь успеха на фронте в ближайшее время: в ISW назвали причину

09:59

Стала бабушкой впервые: у "мамы" Верки Сердючки родилась внучка

09:53

Платит деньги за убийства украинцев: Симоньян слила предательницу Любовь Успенскую

Реклама
09:51

В Одессе прогремели взрывы: оккупанты атаковали инфраструктуру

09:43

Атаковали 3 ракетами: РФ нанесла удар по центру Чернигова - есть погибшие и раненыеФото

09:40

Ситуация критическая: комитет разведки США призвал немедленно одобрить помощь Киеву

09:24

Гороскоп на завтра 18 апреля: Девам - напряженный день, Козерогам - подлость

09:22

За что украинцам банки массово блокируют карточки: как не остаться без денег

08:44

Оккупанты продвинулись в Очеретино Донецкой области – Deep State

08:30

Церковный праздник 18 апреля: что нельзя делать в четверг Великого канона

08:28

РФ ищет уязвимые места, под угрозой 1 млрд человек: в НАТО предупредили об опаности

08:10

Важные для Украины новости от СШАмнение

07:37

Республиканцы в Конгрессе хотят отставки Джонсона из-за военной помощи Украине - WSJ

Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять