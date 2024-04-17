"Шрек о прекрасном заговорил": боксера-путиниста Валуева в Сети разругали за "наезд" на Макрона

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев обрушился с грубой руганью в адрес президента Франции Эммануэля Макрона закрыть рот.

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Николай Валуев решил разругать Эммануэля Макрона / коллаж Главред, фото УНИАН

Скандальный российский экс-чемпион мира по боксу, матерый путинист и депутат Госдумы РФ Николай Валуев в комментарии российских пропагандистских СМИ обрушился с руганью на президента Франции Эммануэля Макрона прекратить войну в Украине на время Олимпийских игр-2024 в Париже.

"Макрон как человек и государство напрямую участвует в конфликте на Украине. По идее должен был бы заткнуться, потому что даже не скрывает, что хочет отправить своих солдат в зону конфликта. Более того, они там есть. Недавно они привезли CAESAR [155-мм французская самоходная артиллерийская установка - Главред], в итоге прилетело по их же наемникам. Они регулярно получают гробы. О чем говорит Макрон? Его государство напрямую участвует в военных действиях, а он говорит о каком-то перемирии", - сказал путинист.

В комментариях возмутились бредням Валуева

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"Как же стыдно", "Достойный носитель великой русской культуры, о которой любят бубнить так называемые патриоты", "Сказал бы я на кого Валуев сам похож, но, боюсь, забанят", "Шрек о прекрасном заговорил. Потрясающе", "А Валуев не похож на человека разумного, скорее на австралопитека", ‒ написали они.

Летние Олимпийские игры 2024 Летние Олимпийские игры 2024 - 33-е по счёту Олимпийские игры, которые планируется провести с 26 июля по 11 августа 2024 года. 13 сентября 2017 года МОК на своей 131-й сессии в Лиме официально объявил столицу Олимпийских игр — Париж. Париж ранее принимал у себя летние Олимпийские игры 1900 и 1924 годов.

К слову, Эммануэль Макрон 3 апреля, заявил, что, скорее всего, страна-агрессор Россия будет пытаться помешать проведению Летних Олимпийских игр в Париже, которые пройдут летом 2023 года.

Журналисты спросили у него, будет ли Россия пытаться как-то атаковать Олимпиаду.

"Я не имею никаких сомнений, в том числе в информационном плане ", — ответил политик.

Допуск РФ до Олимпиады

Международный олимпийский комитет выступил с новым заявлением по отстранению спортсменов России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты.

При этом атлеты должны соответствовать определенным критериям, в том числе не поддерживать войну в Украине.

Как заявил президент МОК Томас Бах по итогам заседания исполкома организации на пресс-конференции, российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в индивидуальных международных соревнованиях под нейтральным статусом.

При этом представители стран-агрессоров не смогут бороться за медали на командных турнирах. Это вызвало возмущение в РФ.

Позднее ярая путинистка и президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призвала спортсменов из страны-агрессора РФ бойкотировать Олимпийские игры-2024 в Париже.

"Они уже сразу вычленили тех, кто согласен с правительством и конкретно с президентом нашей страны по вопросу "чей Крым?", состоишь ли в отношениях с силовыми структурами, например, "Динамо", ЦСКА и т.д. Надо не воздержаться от поездки на ОИ, а плюнуть на них. Спортсмены – наши дети, а мы должны до них все донести и правильно объяснить. Это реально горько, что не поедем на Олимпийские игры, но это не горе. Горе – это когда мать теряет своего сына, вот это горе", – говорила Вяльбе.

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