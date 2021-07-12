Сразу трое украинских футболистов попали в сборную худших игроков Евро-2020

Роман Яремчук / УЕФА

Известный аналитический портал WhoScored представил символическую сборную самых худших игроков прошедшего чемпионата Европы по футболу-2020. Список сформирован исходя из средних оценок игроков за матчи турнира.

К сожалению, больше в этой символической сборной представителей Украины – трое. Сергей Сидорчук (6.26), Александр Караваев (6.31) и Роман Яремчук (6.56) вошли в сборную, в которой не хотел бы побывать ни один из футболистов.

Как видим, что самую низкую оценку среди подопечных Андрея Шевченко получил капитан киевского Динамо. Также в сборной худших игроков Евро-2020 по два игрока сборных Германии, Уэльса, Хорватии и Португалии. Подчеркнем, что представителей "желто-синих" больше всего в этой символической сборной, даже несмотря на выход в четвертьфинал престижного турнира.

Символическая сборная худших игроков Евро-2020

Исторический успех Украины на Евро-2020:

На Евро-2020 Украина впервые в истории вышла в 1/4 финала континентального первенства. На предыдущих двух Чемпионатах Европы "сине-желтые" не могли преодолеть групповой этап.

Команда Шевченко пробилась в плей-офф Евро-2020, заняв третье место в квартете С. На групповом этапе "сине-желтые" проиграли Нидерландам (2:3), обыграли Северную Македонию (2:1) и уступили Австрии (0:1).

В 1/8 финала подопечные Шевченко в экстра-тайме победили Швецию (2:1).

В четвертьфинале Украина разгромно проиграла Англии (0:4).

Ранее Шевченко намекнул на уход со сборной Украины ради работы в клубе. Его контракт действует до конца следующего года: на этот отрезок приходится финиш финальной части чемпионата мира по футболу 2022 года, который, несмотря на громкий коррупционный скандал, пройдет в Катаре.