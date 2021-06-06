В Украине жестко ответили России из-за скандала с новой формой сборной на Евро-2020

Бывший наставник сборной Украины, а ныне глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич прокомментировал заявления России, в частности от почетного президента РФС Вячеслава Колоскова о том, что с украинским Крымом и лозунгом Слава Украине! не дадут нашей сборной выступать нам на Евро.

"Хотелось бы посоветовать этим "экспертам" заняться допинговыми скандалами, из-за которых сборным России запрещено выступать на крупнейших международных соревнованиях под своим флагом, и без гимна. А их наглые требования относительно контуров границ Украины на нашей игровой форме вообще не выдерживают критики. Ведь это же именно россияне оккупировали нашу территорию, а теперь еще смеют что-то комментировать и рекомендовать", - заявил Маркевич.

Маркевич также заявил, что "полностью согласен с президентом УАФ Андреем Павелко, который сказал, представляя новую форму, что силуэт Украины будет придавать сил нашим игрокам, ведь они будут сражаться за всю Украину: от Симферополя и Севастополя до Киева, от Донецка и Луганска до Ужгорода.

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Отметим, еще три года назад глава УАФ Андрей Павелко заявлял, что УЕФА официально разрешил нанести на форму сборной Украины надпись "Слава Украине!".

"Мы получили добро", – говорил тогда Павелко.

Форма сборной Украины с Крымом и лозунгом "Слава Украине"

Украинская ассоциация футбола 6 июня презентовала новую форму сборной Украины, в которой команда выступит на Евро-2020 (турнир из-за пандемии COVID-19 пройдет в этом году с 11 июня по 11 июля в 11 странах, включая Россию, - ред.).

На футболках игроков украинской сборной будет изображена карта Украины с оккупированным Россией Крымом и лозунгом "Слава Украине – Героям слава".

Элементы экипировки вызвали в России замешательство, а у Путина по этому вопросу даже дали отдельный комментарий.