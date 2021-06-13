Жена Шевченко невероятно поддержала сборную Украины перед матчем Евро-2020

Поддерживает нашу сборную и супруга главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина уже готова болеть на нашу сборную в первом для нее матче Евро-2020 против Нидерландов. Игра в Амстердаме начнется в воскресенье в 22:00.
Лучшая украинская теннисистка нанесла на свое лицо два флага Украины – один нарисован на щеке, а другой проходит вниз от брови.
Фото своего патриотического раскраса Свитолина опубликовала встав в боксерскую стойку с кулаком – а-ля Кличко, словно призывая команду Андрея Шевченко нокаутировать Нидерланды.
Кроме того, в прекрасный Амстердам наши футболисты прибыли еще в пятницу вечером. Поддержать своих мужчин прилетели и некоторые жены.
Жена Романа Яремчука прибыла в Нидерланды, а компанию Яремчук составила Татьяна – жена полузащитника сборной Евгения Макаренко.
А вот Инна, жена Андрея Ярмоленко, засветилась на Евро-2020 с юным поколением в форме Вест Хэма – нынешнего клуба нашего вингера.
Поддерживает нашу сборную и супруга главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко американская модель Кристен Кристен разместила на своей странице в Instagram фото, на котором она позирует в футболке сборной Украины и макияже в национальных цветах.
"Ко дню матча готова. Вперед, Украина", – написала под фото жена Шевченко.
Напомним, сборная Украины сегодня, 13 июня, проведет свой первый матч в рамках Евро-2020. Начало поединка в 22:00.
Скандал с новой формой сборной Украины на Евро-2020 - о чем ранее сообщал Главред:
- Украина решила выступать на чемпионате Европы по футболу в экипировке с картой оккупированного Россией Крыма и лозунгом "Слава Украине – Героям слава".
- Россия выразила протест в связи с решением Украины и надеялась, что украинской сборной запретят играть в такой форме.
- В УЕФА 7 июня заявили, что Украина не нарушила правила организации, поэтому может выступать в заявленной экипировке.
- Однако 10 июня после жалобы России в УЕФА в организации сказали, что Украине запретят выступать в футболках с лозунгом "Героям слава".
- 11 июня Украинская ассоциация футбола (УАФ) утвердила карту Украины с Крымом, а также лозунг "Слава Украине – Героям слава" в качестве официальных футбольных символов.
- Позже УАФ удалось договориться с УЕФА, чтобы лозунг "Героям слава" остался на амуниции украинской сборной. Но теперь он будет расположен на внутренней стороне футболки.