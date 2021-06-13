Жена Шевченко невероятно поддержала сборную Украины перед матчем Евро-2020

Андрей Шевченко перед матчем Нидерланды-Украина / УАФ

Первая ракетка Украины Элина Свитолина уже готова болеть на нашу сборную в первом для нее матче Евро-2020 против Нидерландов. Игра в Амстердаме начнется в воскресенье в 22:00.

Лучшая украинская теннисистка нанесла на свое лицо два флага Украины – один нарисован на щеке, а другой проходит вниз от брови.

Фото своего патриотического раскраса Свитолина опубликовала встав в боксерскую стойку с кулаком – а-ля Кличко, словно призывая команду Андрея Шевченко нокаутировать Нидерланды.

Кроме того, в прекрасный Амстердам наши футболисты прибыли еще в пятницу вечером. Поддержать своих мужчин прилетели и некоторые жены.

Жена Романа Яремчука прибыла в Нидерланды, а компанию Яремчук составила Татьяна – жена полузащитника сборной Евгения Макаренко.

А вот Инна, жена Андрея Ярмоленко, засветилась на Евро-2020 с юным поколением в форме Вест Хэма – нынешнего клуба нашего вингера.

Поддерживает нашу сборную и супруга главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко американская модель Кристен Кристен разместила на своей странице в Instagram фото, на котором она позирует в футболке сборной Украины и макияже в национальных цветах.

"Ко дню матча готова. Вперед, Украина", – написала под фото жена Шевченко.

Напомним, сборная Украины сегодня, 13 июня, проведет свой первый матч в рамках Евро-2020. Начало поединка в 22:00.

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