60-летняя модель Паулина Поризкова похвасталась романтикой с женихом

Новая любовь появилась в жизни Поризковой совсем недавно.

Паулина Поризкова сейчас - модель трогательно обратилась к жениху / коллаж: Главред, фото: instagram.com/paulinaporizkov

Паулина Поризкова и Джефф Гринштейн вместе два с половиной года

Летом 2025-го пара обручилась

Чешская модель Паулина Поризкова вдохновляет многих женщин по всему миру. В социальных сетях 60-летняя красотка, которая до сих пор востребована в своей профессии, показывает реальную жизнь, которую диктуют особенности зрелого возраста. Она выступает против эйджизма, и своим примером доказывает, что каждый возраст - прекрасен.

В июле Паулина обручилась со своим бойфрендом, сценаристом Джеффом Гринштейном. До этого пара встречалась два года. На днях Поризкова и Гринштейн отметили необычную "годовщину" - 31 месяц вместе.

В честь этого модель в своем блоге в Instagram показала милое фото с Джеффом. "Официально, сейчас это вторые по длительности отношения в моей жизни. Теперь нам осталось продержаться еще 31 год", - пишет Паулина.

Паулина Поризкова сейчас - модель трогательно обратилась к жениху / instagram.com/paulinaporizkov

Паулина Поризкова уже была один раз замужем. В 1989 году она вышла замуж за музыканта Рика Окасека, лидера группы The Cars. В 2017 году они расстались. В 2019, когда Рик умер, пара все еще была в процессе развода.

Паулина Поризкова сейчас - модель трогательно обратилась к жениху / instagram.com/paulinaporizkov

О персоне: Паулина Поризкова Паулина Поризкова - американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения. Поризкова появлялась на обложках многочисленных журналов по всему миру, включая Vogue, Elle, Harper's Bazaar, Self, Cosmopolitan и Glamour. Она участвовала в рекламных кампаниях Chanel, Versace, Hermes, Christian Dior, Oscar De La Renta, Mikimoto, Perry Ellis, Laura Biagiotti, Anne Klein, Ellen Tracy, Barneys New York, Ann Taylor, Guerlain и Revlon, а также выходила на подиум для Calvin Klein, сообщает Википедия.

